AirPods Pro serisinin yeni modeli geliyor: Apple, H3 çip ile çıtayı yükseltecek

Apple'ın yeni piyasaya sürülen AirPods Pro 3'ten sonra ses kalitesi ve gecikme süresini iyileştiren H3 çipiyle donatılmış yeni bir üst düzey kulak içi kulaklık üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Yeni cihazın AirPods Pro 4 mü yoksa AirPods Pro 3'ün yükseltilmiş bir versiyonu mu olacağı henüz netleşmedi.

Şirket yeni H3 çipinin yanı sıra, iki farklı seviyede AirPods 5 modelini de geliştirmeye devam ediyor.

Apple’ın geçen ay piyasaya sürdüğü AirPods Pro 3 modelinin hemen ardından, şirketin yeni bir üst düzey kulak içi kulaklık üzerinde çalıştığı iddia edildi. Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre, teknoloji devi ses kalitesini ve gecikme süresini iyileştirecek yeni nesil H3 çipini geliştiriyor.

Yeni kulaklıkların AirPods Pro 4 olarak mı adlandırılacağı yoksa mevcut AirPods Pro 3’ün güncellenmiş bir sürümü mü olacağı henüz belirsizliğini koruyor. Gurman, üründen “üst düzey kulak içi kulaklığın yeni bir sürümü” olarak bahsediyor. Bu durum, AirPods Pro 2’nin bir yıl sonra yalnızca USB-C şarj kutusu ile güncellenip isminin değişmemesine benziyor.

Sektör analisti Ming-Chi Kuo’nun geçen ayki raporu, AirPods Pro’nun gelecek yıl, kızılötesi kamera gibi “daha önemli” donanım yükseltmeleri alacağını belirtmişti. Çinli platform Weibo’da yer alan bir sızıntı ise, kulaklıkların AirPods Pro 4 yerine Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özellikli/özelliksiz iki konfigürasyonu bulunan standart AirPods 4’e benzer şekilde, AirPods Pro 3’ün daha üst bir seçeneği olacağını öne sürdü.

Yeni AirPods’larda sağlık takibi ve kamera iddiaları

Gurman yeni Power On bülteninde Apple’ın kablosuz ses için yeni nesil H3 çipini geliştirdiğini ve çipin daha iyi ses kalitesi ile daha düşük gecikme süresi sunacağını kaydetti. Yeni çipin bir sonraki AirPods Pro’da yer alması beklenirken, bunun hangi model olduğu ve ne zaman çıkış yapacağı ise henüz belli değil.

Şirketin ayrıca iki farklı AirPods 5 üzerinde çalıştığı da iddialar arasında. AirPods Pro 3’ün egzersiz sırasında kalp atış hızı takibi sunmasına rağmen, Gurman bu özelliğin AirPods 5’e taşınmasını beklemiyor. Ancak Apple’ın gelecekteki AirPods modelleri için sıcaklık algılama gibi çeşitli yeni sağlık özelliklerini planladığını belirtti.

Gurman Apple’ın en azından bazı AirPods modellerine kamera eklemeyi düşündüğü yönündeki bilgiyi de tekrarladı. Daha önce Kuo, kızılötesi kameralı AirPods’ların havadan el hareketlerini destekleyeceğini ve Vision Pro ile daha derin bir entegrasyon sağlayacağını ifade etmişti. Mevcut AirPods Pro 3 ve AirPods 4, ilk olarak AirPods Pro 2’de kullanılan H2 çipini barındırıyor. Kafa üstü kulaklık AirPods Max ise hâlâ H1 çipine sahip; Kuo, yeni AirPods Max’in 2027’de seri üretime gireceğini tahmin ediyor.