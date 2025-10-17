OPPO Watch S piyasaya çıktı: 10 gün pil ve ultra ince tasarım

OPPO Watch S ultra ince tasarımıyla piyasaya sunuldu.

Yeni akıllı saat modeli 10 güne kadar pil ömrü ve 10 dakikalık şarjla 24 saate kadar kullanım vaat ediyor.

Yalnızca 1 dakikada 13 sağlık göstergesini analiz eden ürün, Çin'de "tıbbi cihaz" olarak sertifikalandırıldı.

OPPO bugün 10 güne kadar pil ömrü sunan şık ve ultra ince akıllı saat modeli olan OPPO Watch S ile karşımıza çıktı. Çin pazarında gerçekleştirilen lansman etkinliğinde piyasaya duyurulan cihaz, 90 dakikada tam şarj edilebiliyor. Saat yalnızca 10 dakikalık şarjla 24 saat kullanım süresi sunuyor.

Gelişmiş sağlık özelliklerine ev sahipliğinde bulunan yeni OPPO akıllı saatinde kalp atış hızı, oksijen doygunluğu ve EKG gibi fonksiyonlar bulunuyor. Bu sayede ürün, “tıbbi cihaz” olarak da sınıflandırılıyor.

OPPO Watch S özellikleri

Gizmochina’ya göre OPPO’nun yeni akıllı saati 3.000 nit parlaklığa kadar 1,46 inç dairesel AMOLED ekrana sahip. Bununla birlikte cihaz, çizilmeye dayanıklı camla korunuyor. Paslanmaz çelik gövde yalnızca 8,9 mm inceliğinde geliyor. Ultra ince bir yapıya sahip olan ürün, 35 gram ağırlığında sunuluyor. Aynı zamanda modelde suya ve toza karşı IP68 sertifikası yer alıyor.

OPPO Watch S modeli ColorOS Watch 7.1 ile çalışıyor. 4 GB depolama alanı, çift bant GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS, Bluetooth 5.2 sunan BES2800BP platformu destekleniyor. Ayrıca Android 10+ ve iOS 14+ telefonlarla uyumluluk ve aynı anda iki cihaza kadar bağlantı sağlanıyor.

Cihaz Alipay, WeChat Pay ve DeepSeek ile entegre sesli asistan aracılığıyla kablosuz ödemeyi destekliyor. Hatta araç kontrolü, paket takibi ve diğer hafıza tabanlı işlevleri gibi yetenekler de sunuyor. Saatte yer alan sağlık fonksiyonları arasında OPPO Watch S’in 16 kanallı oksijen doygunluğu sensörü, 8 kanallı kalp atış hızı sensörü, EKG ve vücut sıcaklığı ölçümü için özellikler bulunuyor.

OPPO Watch S’in yalnızca 60 saniyede 13 sağlık göstergesiyle tam vücut muayenesi yapabildiği vurgulanıyor. Egzersizler sırasında kalp atış hızı değişkenliğini analiz ediyor. Bu verileri kullanarak egzersiz planları, dinlenme, sıvı alımı, koşu duruşu ve hatta kişiye özel yağ yakma aktiviteleri öneriyor.

OPPO Watch S fiyatı

Yeni akıllı saat modeli şu anda yalnızca Çin pazarında satılıyor. Yeşil, gümüş ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle listelenen OPPO Watch S’in fiyatı 1.499 CNY (vergiler hariç yaklaşık 8 bin 800 TL) olarak duyuruldu.

