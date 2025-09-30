Menüyü Kapat
    Samsung Galaxy Ring tehlike yarattı: Şişen batarya hastanelik etti

    Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, batarya şişmesi sonucu bir kullanıcının parmağının sıkışmasına sebep oldu.
    Samsung Galaxy Ring
    • Daniel Rotar adlı bir YouTuber, Galaxy Ring'in bataryasının şişmesi nedeniyle büyük tehlike atlattı.
    • Şişen pil yüzünden yüzük kullanıcının parmağına sıkıştı.
    • Bunun üzerine kullanıcı çözümü hastaneye gitmekte buldu.

    Samsung’un giyilebilir teknoloji pazarına yönelik inovatif ürünü Galaxy Ring kısa sürede dünya çapında ilgi odağı haline geldi. Fakat bu kez cihaz ciddi bir problemle gündemde kendine yer buldu. Daniel Rotar adlı bir YouTuber, akıllı yüzüğün şişmesi sebebiyle hastanelik oldu.

    Bataryada meydana gelen şişme sorunu, yüzüğün parmağa takılmasına sebep oldu. Kullanıcı aksesuarı bir türlü çıkaramadı. Bu sebeple uçağa binmesi engellenen YouTuber, en sonunda yüzükten kurtulmak için tıbbi yardım almak zorunda kaldı.

    Neler yaşandı?

    Daniel Rotar yaşadığı tatsız olayı X’te paylaştı. YouTuber, cihazı kullanırken Galaxy Ring’in pilinin şişmeye başladığını söyledi. Yayınladığı fotoğraflarda, aksesuarın iç korumasının patlayıp parmağa zarar verdiği görülüyor.

    Samsung Galaxy Ring

    Engadget’ın haberine göre içerik üreticisi, şişlik oluşmadan önce yüzüğün normal çalışmadığını söyledi. Yedi gün dayanması gereken pil, iç astarı patlamadan önce bile sadece bir buçuk gün dayandı.

    Bu dikkat çeken olay, içerik üreticisinin uçağa binmesini engelledi. Havayolu yetkilileri, hasarlı pillerin yangın riski oluşturması nedeniyle uçağa binmesini yasakladı. 47 saattir seyahatte olan Rotar, eve dönmeden önce bir otelde uyumak zorunda kaldı.

    Samsung Galaxy Ring tehlike yarattı - Şişen batarya hastanelik etti

    Durum sonra daha da kötüleşti. Kullanıcının parmağı ağrımaya başladı ve ardından hastaneye gitti. Doktorlar, Galaxy Ring’i çıkarmak için buz ve kayganlaştırıcı kullanmak zorunda kaldı. Cihazı sabun ve nemlendiriciyle çıkarmaya çalışmanın pilin daha da şişmesine neden olarak durumu daha da kötüleştirdiğini belirtmekte fayda var.

    Samsung, kullanıcının parmağı şişerse yüzüğü çıkarmaya özel bir sayfaya sahip. Şirketin sunduğu öneriler arasında sabun ve su kullanmak, eli soğuk suya batırmak, kalp seviyesinin üzerine çıkarmak veya tıbbi yardım almak yer alıyor. Fakat burada pil şişerse ne yapılacağına dair bir açıklama bulunmuyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

