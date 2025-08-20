Google Pixel Watch 4 duyuruldu: Daha yüksek pil ve yeni AI özellikleri

Google bu akşam gerçekleşen "Made by Google 2025" etkinliğinde yeni akıllı saatini tanıttı.

Pixel Watch 4 modeli yenilenen tasarımıyla karşımıza çıktı.

Cihaz daha uzun pil ömrü, uydu ile SOS desteği ve yeni yapay zeka özellikleri ile dikkatleri üzerinde topluyor.

Google yeni Pixel 10 serisi akıllı telefon ailesinin lansmanıyla birlikte Pixel Watch 4 akıllı saat modelini de resmen duyurdu. Göz alıcı tasarıma sahip bu cihaz, serideki bugüne kadarki en büyük ilerlemeyi işaret ediyor. Ürün yapısal değişiklikler ve akıllı saatlerde daha önce görülmemiş bazı teknolojiler sunuyor.

“Made by Google” etkinliğinde duyurulan model karakteristik dairesel şeklini korurken, aktif alanı yüzde 10 artıran ve görünür kenarları yüzde 16 azaltan Actua 360 ekranını benimsiyor. Panel önceki nesle göre yüzde 50 artışla 3 bin nit parlaklığa ulaşarak dış mekanlarda görünürlüğü iyileştiriyor.

Google Pixel Watch 4 özellikleri

Google’ın yeni akıllı saati arayüzü daha akıcı ve özelleştirilebilir hale getirmek için Material 3 Expressive sistemiyle karşımıza çıkıyor. Yüzde 15 daha güçlü yeni bir dokunsal motor ve güncellenmiş bir hoparlör etkileşimi daha duyarlı hale getiriyor.

Düşük güç tüketimli makine öğrenmesi yardımcı işlemcisiyle birleştirilen Snapdragon W5 Gen 2, daha düşük güç tüketimiyle daha hızlı performans vaat ediyor. Bir diğer önemli gelişme ise pilin 41 mm modelde 30 saat, 45 mm modelde ise 40 saat dayanması oluyor. Pil tasarrufu modunda ise bu süre üç güne kadar çıkabiliyor.

Yeni Quick Charge Dock pilin yarısını yalnızca 15 dakikada şarj ediyor. Değiştirilebilir pil ve ekranla onarımı daha kolay olan saat, özel Gorilla Glass ve havacılık sınıfı alüminyum kullanarak 50 metreye kadar suya dayanıklı hale geliyor.

Pixel Watch 4 LTE piyasada bağımsız uydu iletişimi sunan ilk akıllı saat oldu. Acil durumlarda saat, hücresel kapsama alanı olmayan bölgelerde bile yardım istemek ve kullanıcının konumunu paylaşmak için jeostasyon uydularına bağlanabiliyor.

Cihaz Fitbit ile entegrasyonunu genişletiyor ve gelişmiş sağlık takibi özellikleri sunuyor. Uyku takibi artık yüzde 18 daha doğru ve döngünün her aşamasında daha iyi ayrıntılar sağlıyor. Cilt sıcaklığı sensörü, kullanıcının kişisel standardının dışındaki değişiklikleri algılayarak olası sağlık değişiklikleri konusunda uyarı görevi görüyor.

Saat ayrıca ormanlar veya şehir merkezleri gibi yoğun alanlarda rotanızı takip etmenizi sağlayan çift frekanslı GPS özelliğine sahip. Basketbol ve pickleball gibi yeni egzersiz modları, takip edilen toplam aktivite sayısını 50’nin üzerine çıkarıyor.

Google Pixel Watch 4 ayrıca konuşmalarda akıllı yanıtlar ve Google uygulamalarıyla genişletilmiş entegrasyon sunuyor. Gemini entegrasyonu sayesinde kullanıcılar randevularını organize etmek, hızlı cevaplar almak veya sesli komutlarla hatırlatıcı oluşturmak gibi konularda gerçek zamanlı bağlamsal rehberlik alınabiliyor.

Google Pixel Watch 4 fiyatı

Google’ın yeni akıllı saati şu anda ön siparişe açık durumda. Cihaz resmi olarak 9 Ekim 2025’te piyasaya sürülecek. Selefiyle aynı fiyatlarla gelen ürün şu şekilde listeleniyor:

41 mm Wi-Fi: 349 dolar

41 mm LTE: 449 dolar

45 mm Wi-Fi: 399 dolar

45 mm LTE: 499 dolar

Son olarak bugün tanıtılan Google Pixel 10, Pixel 10 Pro/Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold modellerine ilişkin tüm ayrıntılara göz atabilirsiniz.