TikTok metin gönderilerini desteklemeye başladı

Popüler sosyal medya platformu TikTok bugünden itibaren kullanıcıların metin tabanlı içerik oluşturmaları için platformda destek vermeye başladıklarını resmen açıkladı. Artık içerik üreticiler hikaye, şiir, metin, yazılı haber ve diğer metinsel içeriklerini platformda yayınlama fırsatına sahip olacak. Bu yenilikle birlikte şirket, uygulamada kullanıcılara kendilerini ifade edebilmeleri için yeni bir seçenek sunmaya başlıyor. Böylelikle şimdiye kadar yalnızca kısa video içerikleriyle kullanılan platform, artık daha geniş bir kullanım yelpazesine sahip olacak.

TikTok’un yeni özelliği, son dönemlerde metin tabanlı sosyal ağlar arasında çıkan sert rekabetin hemen ardından geldi. Elon Musk yönetimindeki Twitter (yeni adıyla X), üst üste gelen kısıtlamalar ve değişikliklerden sonra büyük bir tartışma yarattı. Bunun üzerine kullanıcılar Mastodon ve Blueksy gibi alternatiflere yönelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda ise Instagram ekibi tarafından geliştirilen Threads uygulaması, Twitter’a rakip bir servis olarak hizmete sunuldu. Bu yenilikle beraber ise TikTok’un da söz konusu pazarda rekabete dahil olmak istediği anlaşılıyor.

TikTok’ta metin gönderisi nasıl paylaşılır?

Yeni TikTok özelliğini kullanmaya başlamak için kullanıcıların Kamera sayfasına girmesi; bu sayfada fotoğraf, video ya da metin olmak üzere üç seçenek arasından seçim yapması gerekiyor. Üçüncü seçeneğe dokunduktan sonra kullanıcılar bir metin girişi alanına yönlendirilecek.

Burada aynı zamanda müzik veya konum ekleyerek, yorumları etkinleştirerek ve düetlere izin vererek gönderiyi özelleştirmek de mümkün olacak. TikTok, kullanıcılara metin gönderilerinin fotoğraf ve video içeren gönderiler kadar etkileşimli ve dinamik olacağını vurguluyor.

Paylaşılan gönderileri öne çıkarmak için tasarlanan diğer araçlar arasında ise içeriklerin etkileşimini artırmayı ve bunları internette gündem olan konu ya da trendler ile uyumlu bir hale getirmeyi amaçlayan, istenen temaya göre eklenebilen çıkartmalar ve etiketler kullanılabilecek. Ayrıca arka plan rengini değiştirmek ve taslakları kaydetmek gibi fonksiyonlar da kullanıcılara sağlanacak.

Bu dikkat çekici hamle ile birlikte TikTok, Elon Musk’ın tartışmalı yönetiminde ilerleyen, bugün ismini X olarak değiştiren ve logosunu güncelleyen Twitter’dan sıkılan kullanıcıları bünyesine çekmeyi amaçlıyor. Fakat TikTok’un bu konuda başarıya kavuşup kavuşamayacağını bizlere zaman gösterecek.