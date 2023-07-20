Threads ilk büyük güncellemesini aldı

Meta yaklaşık iki hafta önce yeni sosyal medya uygulaması Threads ile hayranları karşısına çıktı. Twitter rakibi bir hizmet olarak lanse edilen metin tabanlı sosyal ağ, kısa bir sürede yoğun bir ilgiyle karşılandı. Şu anda reklamsız bir deneyime ev sahipliği yapan ve minimal bir tasarıma sahip olan Threads, ilk büyük güncelleme ile yeni özelliklerini kullanıcılarıyla buluşturdu.

Twitter’a karşı güçlü bir alternatif haline gelen servis, ilk büyük güncellemesiyle birlikte iOS ve Android kullanıcıları için önemli yenilikler sunuyor. Uygulamaya gelen yenilikler arasında ilk dikkat çeken unsur, “Takipçiler” sekmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra uygulamada artık entegre bir çeviri özelliği yer almaya başladı. Bu sayede şirket, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi ve platformdaki etkileşim oranını artırmayı vaat ediyor.

Threads yeni özelliklerini kullanıcılara sundu

Threads geliştiricilerinden biri olan Camaron Roth, platforma gelen son güncelleme ile birlikte Takipçiler sekmesinin, kullanıcıların yakın zamanda kendilerini takip etmeye başlayan hesapların bir listesini görmelerine imkan sağlayacağını açıkladı. Daha önce son takipçiler, Etkinlikler sayfasındaki “Tümü” sekmesi altında listeleniyordu. Bu çok büyük bir değişiklik olmasa da kullanıcıların yeni takipçilerini görmelerini daha kolay bir hale getireceği görülüyor.

Aynı zamanda Threads, farklı ülkelerden insanları takip eden kullanıcılar için de oldukça faydalı olacak bir çeviri özelliğini bünyesine kattı. Bu özellik, gönderilerin altında yer alan beğen, yanıtla, yeniden paylaş ve paylaş gibi düğmelerin hemen yanında görünecek. Böylelikle uygulamada yayınlanan gönderiler, yalnızca bir tık ile uygulamayı kullandığınız dile otomatik bir şekilde çevrilecek.

Elbette ki yeni güncelleme ile birlikte Threads platformuna gelen tek yenilikler bunlarla sınırlı değil. Bunların yanı sıra uygulamaya bir dizi küçük yenilikler de kazandırıldı. Takip etmediğiniz kullanıcılardan bildirim alma işlevi, akışta birtakım iyileştirmeler ve bir gönderinin yanıtlar bölümünden insanları doğrudan takip etme seçeneği yer alacak. Ancak şimdilik bu değişiklikleri uygulamanın içerisinde görmüyorsanız, uygulamayı Google Play Store ya da Apple App Store mağazasından manuel olarak güncellemenizde fayda olacaktır.

Threads yeni özellikler ile kullanıcılarına hizmet vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddialar, Threads’e yakında DM özelliğinin geleceğini gözler önüne sermişti. İlerleyen süreçte bu özelliğin de uygulamada yer alacağı tahmin ediliyor.

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