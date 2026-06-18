2 yıl önce erişime engellenen Threads yeniden Türkiye’de

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Nisan 2024'te Türkiye'de erişime engellenen Threads yeniden ülkemizde faaliyet göstermeye başladı.

Meta Türkiye Yetkilisi Eren Sağır, platforma erişimlerin açılma sürecinin devam ettiğini resmen bildirdi.

Uygulamaya yönelik erişim açılma durumunun operatör bazlı değişiklik gösterdiği ve yakında herkes için stabil hale geleceği belirtildi.

Meta’nın popüler sosyal medya platformu Threads iki yıl sonra yeniden Türkiye’de erişime açıldı. X (eski adıyla Twitter) platformuna rakip olarak geliştirilen ve mikroblog formatında faaliyet gösteren platform, bilindiği üzere Nisan 2024’te ülkemizde erişim engeline çarptırılmıştı.

Alınan bu idari karar doğrultusunda iki yıldan uzun süredir platforma ülkemizden erişim sağlanamıyordu. Bunun için kullanıcıların VPN gibi alternatif çözümlere yönelmesi gerekiyordu. Fakat nihayet söz konusu engelleme kararı kaldırılmış görünüyor.

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Meta yetkilisinden resmi açıklama geldi

Threads’in Türkiye’de yeniden faaliyete geçmesi başlangıçta sosyal medya kullanıcıları arasında bir iddia olarak gündeme gelmişti. Daha sonra Meta Türkiye Yetkilisi Eren Sağır tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi.

Sağır, Threads uygulamasının ülkemizde yeniden erişime açıldığını resmen doğruladı:

“Threads erişimlerinin açılması devam ediyor. Sürece ilişkin detayları iletişim ekibimiz duyuracak. Heyecanlı Threads günleri gelmek üzere.”

Bu açıklamalar ile birlikte platformun Türkiye’deki kullanıcılar için geri döndüğü resmen doğrulandı. Yapılan açıklama, servis sağlayıcılarındaki kademeli açılma işlemlerinin teknik bir hatadan değil, planlı bir süreçten kaynaklandığını gözler önüne serdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Rekabet Kurumu tarafından yasal kısıtlamanın kaldırılmasına dair resmi karar metni henüz yayınlanmadı. Fakat şu anda kullanıcılar rahatlıkla platforma erişim sağlayabiliyor.

Threads neden Türkiye’de yasaklanmıştı?

Popüler sosyal medya platformu Threads, Instagram ekosistemiyle olan derin bağları ve veri paylaşım politikaları yüzünden Türkiye’de rekabet hukuku radarına takılmıştı.

Rekabet Kurumu kararıyla birlikte Meta’nın Instagram platformundaki kullanıcı verilerini yeni uygulamasıyla doğrudan birleştirmesi, rekabet kurallarına aykırı olarak kabul edilmişti.

Meta, idari yaptırımlarla ve günlük yüksek para cezalarıyla karşılaşmamak adına radikal bir karar alarak Threads operasyonlarını Türkiye’de geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

Son olarak Threads nedir, nasıl kullanılır ve ne işe yarar gibi konuları merak ediyorsanız, ilgili içeriğimize göz atabilirsiniz.