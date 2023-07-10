Bluesky 1 milyon indirmeye ulaştı

Twitter alternatifi sosyal medya uygulaması Bluesky önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey tarafından hayata geçirilen Bluesky, iOS ve Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ile tablet cihazlarında 1 milyon indirme sayısı elde etti. Henüz herkese açık hizmet sunmayan platform, davet kısıtlamasına rağmen bu önemli başarıya ulaştı. Kullanıcıların ilgisini üzerinde toplamaya devam eden servis, istikrarlı bir büyüme yakaladı.

Yakın zamanda Meta şirketi, Twitter alternatifi sosyal ağlar arasına bir yenisini daha ekledi. Instagram ekibi tarafından yaratılan Threads uygulaması kısa sürede önemli indirme rakamlarına ulaştı. Son raporlara göre Threads’in 4 günde 100 milyon kullanıcıyı aştığı öğrenildi. Bluesky hala daha Threads’den oldukça geride dursa da platform, davetiye sistemiyle yürütülmesine rağmen önemli bir eşiği geride bıraktı.

Bluesky, Twitter alternatifleri arasında öne çıkıyor

Instagram platformuna entegre bir şekilde hayata geçirilen Threads uygulaması ile karşılaştırıldığı zaman Bluesky’ın kat etmesi gereken hala daha uzun bir yol olduğu açıkça görülüyor. Öte yandan platformun 1 milyon indirmeye ulaşmak için çalıştığı bu dönemde 72 milyonsan fazla indirme elde eden Twitter da rakibiyle mesafesini hala daha korumaya devam ediyor. Twitter’ın günde ortalama 518 bin yeni indirmeye ulaştığı bilinirken, Bluesky’da ise bu rakamlar 8 bin 300 indirmeyle sınırlı durumda.

1 milyon indirme sayısı elde eden Bluesky, meydana gelen davetiye kıtlığına rağmen yine de etkileyici bir sonuç yakaladı. Şirket, Twitter’ın platforma alternatifler için yeni bir talep yaratan okunabilir tweet sayısını sınırlama kararının ardından, Temmuz ayının ilk hafta sonu boyunca abonelikleri geçici olarak askıya alma kararı almıştı.

Bluesky ekibi o sırada büyük bir yeni kullanıcı akışı için hazırlık yapılmaması sebebiyle performans sorunlarının ortaya çıkacağından korkarak yüksek trafikten endişe ediyordu. Ancak bu süreçte Twitter’ın gerçekleştirmiş olduğu eylem, Bluesky’ın 30 Haziran’dan bu yana yaklaşık 300 bin yeni yükleme ile yeni bir dönüm noktasına ulaşmasına katkıda bulundu.

İndirme sayısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bluesky platformuna en büyük ilgi Amerika Birleşik Devletleri’nden oldu. ABD, yüzde 40’lık oranla uygulamaya hakim bir konumda yer alırken; ikinci sırada ise yüzde 9,5 orana sahip olan Brezilya bulunuyor. Yüzde 8,5 ile Japonya üçüncü olurken, Tayland yüzde 7,5 ve son olarak Birleşik Krallık yüzde 4,6 ile sırayı takip ediyor.