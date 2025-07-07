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    TikTok, ABD’ye özel tamamen ayrı bir uygulama oluşturuyor

    TikTok, ABD'de tamamen ayrı yeni bir uygulama hazırlıyor. M2 adlı bu platformun ülkede TikTok'un yerini alması bekleniyor.
    TikTok

    Popüler sosyal medya platformu TikTok çok yakında iki ayrı uygulamaya bölünebilir ve bunun bir sürümü yalnızca ABD kullanıcılarına özel olabilir. Dikkat çeken bu olasılık, veri güvenliği ve Çin ile bağlantılar konusundaki siyasi baskıların ardından ülkedeki TikTok’un olası yasağına bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

    Reuters’a göre TikTok’un sahibi olan ByteDance şirketi yalnızca Amerikan pazarını hedefleyen uygulamanın alternatif bir versiyonunu hazırlıyor. Firmanın bu ilginç planı, operasyonun ABD’de satılmasını ya da uygulamanın ülkedeki dijital mağazalardan kaldırılmasını gerektiren yeni mevzuata uyuyor.

    Yeni platformun yönetimi ve sunucuları ABD’de olacak

    ABD’deki düzenleyici baskıya rağmen ByteDance diğer bölgelerdeki genişleme stratejisini sürdürüyor. Kurulacak olan yeni sosyal ağ, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir kuruluş tarafından kontrol edilecek.

    Kullanıcı verilerini depolamak ve yönetmekten sorumlu yerel ortak şirketlerle kendi sunucu yapısına sahip olacak. Burada orijinal versiyondan farklı bir moderasyon sistemi ve algoritma yer alacak.

    TikTok ABD

    Bu yeni Amerikan versiyonu, küresel yapıdan tamamen ayrılmanın getirdiği teknik sınırlamalara sahip olacak. Hatta söz konusu ticari ve politik kısıtlamalara bağlı olarak farklı bir arayüze bile sahip olabileceği söyleniyor.

    Kullanıcılar için neler değişecek?

    Söz konusu karar doğrudan Amerikan kullanıcılarının deneyimini etkileyebilir gibi görünüyor. Yeni uygulamada uygulanan teknik değişikliklere bağlı olarak “Sizin İçin” sekmesi, görsel efektler ve lisanslı müzik gibi özellikler kullanılamayabilir.

    İçerik yaratıcıları ayrıca kitle parçalanması ve olası mali kayıplar konusunda endişeli durumda. Algoritma ve para kazanma politikalarındaki değişiklikler, platforma gelir kaynağı olarak güvenenler için erişimi ve istikrarı azaltabilir.

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    Öte yandan bazı kullanıcılar da bu değişiklikten memnun kalacağını söylüyor. Platformun Amerikan kontrolünde olmasının ülkede daha fazla şeffaflık, yerel düzenlemelere uyum ve yeni ticari fırsatlar getireceği vurgulanıyor.

    TikTok-ABD siyasi krizinin perde arkası

    Bu yeniden yapılanma hamlesi, TikTok konusunda yıllardır süren siyasi çatışmaların sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

    Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2020’de ByteDance’in ABD operasyonlarını satması için son tarihi ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek 75 gün uzattı. O zamandan bu yana konu ABD Kongresi’nde tekrar eden bir konu haline geldi.

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    Artık yürürlüğe giren yeni mevzuatla birlikte TikTok’un yasal gereklilikleri yerine getirmesi için son tarih Ekim 2025’te sona eriyor. O zamana kadar şirketin bir satış gerçekleştirmesi, yapısını yeniden yapılandırması veya ülkedeki faaliyetlerini durdurması gerekiyor.

    ByteDance’den benimsenecek kesin model hakkında henüz resmi bir onay gelmedi. Fakat projeye yakın kaynaklar yeni Amerikan versiyonunun geliştirilmesinin çoktan başladığını belirtiyor. Resmi duyurunun yılın ikinci yarısında yapılacağı aktarılıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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