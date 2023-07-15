Threads etkileşimleri bir haftanın ardından yarıya düştü

Sosyal medya devi Meta’nın ‘Twitter katili’ olarak adlandırılan yeni metin odaklı sosyal medya platformu Threads, bir haftalık hızlı çıkışının ardından bu kez düşüşe geçti. Yapılan araştırmalara göre Threads etkileşimleri birinci haftanın sonunda yarıya düştü.

Twitter’ın Elon Musk tarafından satın alınması ve ardından platform genelinde uygulanan önemli değişiklikler, birçok kullanıcının şikayetçi olmasına sebep oldu. Hatta Elon Musk’ın bu radikal değişimlerine tepki gösteren birçok Twitter kullanıcısı da platformdan ayrıldı. Bunun üzerine Twitter alternatifi arayışlarıyla ilgili sesler yükselmeye başlarken, Mastodon ve Bluesky gibi alternatif platformlara geçişler de hızla arttı. Bu alternatiflerden biri de ‘Twitter klonu’ olarak da adlandırılan Meta’nın ‘Threads’ adlı platformu oldu.

Geçtiğimiz hafta kullanıma sunulan Threads platformu, bu bağlamda piyasaya çok hızlı bir giriş yaptı. Gerek Mastodon gibi platformların alışılmış Twitter deneyimi sunmaması, gerekse Bluesky’ın halen davetiye usulü çalışması ve buna bağlı olarak beklentileri düşürmesi gibi sebepler, Meta’ya önemli bir zamanlama fırsatı verdi. Threads kullanıma sunuldu ve platform 5 gün gibi kısa bir süre içerisinde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak adeta rekor kırdı. Platformdaki etkileşimler ise bu süre zarfında zirve yaptı. Şimdi ise, platforma olan ilgi bir hayli düşmüş görünüyor.

Threads etkileşimleri ilk haftanın sonunda %50 düştü

Bir pazar araştırma firması Sensor Tower ile dijital veri ve analiz firması Similarweb tarafından yapılan araştırmalar, Threads platformunun bir haftanın ardından geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Buna göre lansmandan itibaren zirve yapan Threads etkileşimleri, birinci haftanın sonunda yarıya düştü.

Konuyla ilgili CNBC’ye konuşan Sensor Tower yöneticisi Anthony Bartolacci, Threads lansmanının ‘interneti bozduğunu’ veya en azından Sensor Tower modellerini bozduğunu ifade etti. Şirketin 10 yıldan beridir uygulama yüklemeleriyle ilgili tahmin ve analizler yürüttüğünü belirten Bartolacci, Threads’in ilk 72 saatinin başlı başına bir olay olduğunu vurguladı.

Ancak Bartolacci, yaptıkları analizlerin Threads lansmanından bu yana kullanıcı etkileşiminde önemli bir gerileme olduğunu gösterdiğini de vurguladı. Buna göre platformun günlük aktif kullanıcı sayısı %20 oranında azaldı. Kullanıcı tarafınıdan harcanan süre ise %50 oranında azaldı (20 dakikadan 10 dakikaya düştü).

Similarweb platformundan alınan verilerin de benzer eğilimler gösterdiğini belirtmek gerekiyor. Buna göre dünya genelinde Android cihazlarda, Threads’in lansman günü olan ve zirve yaptığı 7 Temmuz’daki günlük aktif kullanıcı sayısı, 10 Temmuz’a gelindiğinde %25 oranında azaldı. iOS ile ilgili analizlerin ise halen devam ettiği belirtiliyor.

Yine Similarweb’in verileri, ABD genelindeki Threads kullanım sürelerinin aynı süre zarfında (10 Temmuz’a gelindiğinde) %50’den fazla düşüş yaşadığını gösteriyor (20 dakikadan 8 dakikaya).

Similarweb’in içgörü yöneticisi David Carr, haftasonu boyunca Threads etkileşimlerinde düşüş gözlemlediklerini ve Pazartesi günü için de Android’de 36.6 milyon aktif kullanıcı sayısı tahmini yaptıklarını belirtti. Carr ayrıca uygulamayı ilk kullanma durumunun yoğun olduğunu, ancak diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi kullanıcıların platformu tekrar tekrar ziyaret etme alışkanlığı edinmediğini vurguladı.

Meta sözcüsü: “Şu anda odak noktamız istikrarlı performans sağlamak”

The Verge tarafından elde edilen veriler bağlamında, kullanıma sunulduğu ilk gün içerisinde platformda 95 milyon paylaşım ve 190 milyon beğeni yapıldığı belirtilmişti. Dolayısıyla piyasaya bu denli hızlı bir giriş yapan platformun sonraki günlerde düşüş yasamasının da olağan bir durum olarak görmek mümkün diyebiliriz.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan bir Meta sözcüsü de şunları ifade etti:

“İlk günlerinde olmasına rağmen, Threads’in beklentilerimizi aşan bu başarısı bizi heyecanlandırıyor. Uygulamayı sadece bir hafta önce kullanıma sunduk ve şu anda odak noktamız istikrarlı performans sağlamak, yeni özellikler sunmak ve önümüzdeki aylarda deneyimi geliştirmeye devam etmek.”

Meta sözcüsü ayrıca Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in, platformun kısa süre içerisinde 100 milyon kullanıcıya ulaşmasının organik olduğunu söylediğini de ifade etti. Ancak platformdaki Instagram entegrasyonunun (yani Instagram hesabıyla kolayca Threads hesabı açabilmenin) bu rekor kullanıcı sayısına ulaşmada payı olduğunu da belirtmek gerekiyor.

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