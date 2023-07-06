Twitter alternatifi Threads resmen kullanıma sunuldu

Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya platformlarının sahibi olan Meta şirketi, Twitter rakibi yeni sosyal medya uygulaması Threads ile karşımıza çıktı. Son birkaç aydır geliştirilen sosyal ağ, kısa bir süre önce Apple App Store’da görülmüş ve çıkış tarihi ortaya çıkmıştı. Nihayet beklenen gün geldi çattı; uygulama iOS ve Android mağazalarında resmen kullanıcılarla buluştu.

Twitter’ın kısa bir süre önce tweet’lerin okunmasına geçici bir sınırlama getirmeye başlamasından yalnızca birkaç gün sonra Meta, yeni sosyal ağı Threads’i kullanıma sundu. Twitter’a karşı oldukça güçlü bir rakip olarak nitelendirilen platform, sade arayüzü ve kullanıcı dostu deneyimi sayesinde ilk günden büyük bir dikkat toplamayı başardı. Uygulama, önemli bir büyüme elde etmek adına kardeş uygulaması Instagram’ın kullanıcı tabanından yararlanmayı amaçlıyor.

Threads uygulaması Android ve iOS’ta yayınlandı

Threads’in ana özellikleri arasında yer alan Instagram entegrasyonu, kullanıcıların platformdaki mevcut hesapları üzerinden oturum açmalarına ve arkadaşlarını bulmalarına yardımcı oluyor. Her iki hesabı birbirine bağlayan kullanıcılar, daha sonra Threads’teki üyelik numaralarını Instagram biyografilerinde görüntüleme şansına sahip oluyor. Örnek vermek gerekirse, Meta CEO’su Mark Zuckerberg yeni uygulamaya katılan ilk kişi olarak 1 numaralı pozisyonda karşımıza çıkarken, Instagram Başkanı Adam Mosseri ise 2 numarada bulunuyor.

Meta’nın yeni sosyal medya uygulaması; Twitter, Bluesky ve Mastodon gibi diğer metin odaklı sosyal ağlara oldukça benzer bir yapıya sahip. Uygulamada kullanıcıların diledikleri gibi metin, fotoğraf ve video paylaşımına izin verilirken; aynı zamanda diğer kullanıcıların gönderilerini beğenmelerine, yorum yapmalarına ve paylaşmalarına da izin veriliyor.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, Threads kullanıcılarının gönderilerine kimlerin yanıt verebileceği üzerinde kontrol sahibi olacağını; herkesten, yalnızca takip ettikleri kişilerden ya da sadece belirtilen hesaplardan yanıt verilmesi arasında seçim yapabileceklerini dile getirdi.

Threads uygulamasına nasıl üye olunur?

Meta’nın yeni sosyal ağı Threads’e kayıt olmak oldukça basittir. Bunun için yalnızca birkaç dakikanızı ayırarak aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır: