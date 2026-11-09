Instagram, yaşını farklı gösteren genç kullanıcıları dünya genelinde yapay zekayla tespit edecek

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Meta, Instagram'da yaşını farklı gösteren genç kullanıcıları yapay zekayla tespit eden sistemi 9 Kasım 2026 Pazartesi günü dünya geneline yaydığını duyurdu.

Sistem 18 yaşından küçük olduğu düşünülen kullanıcıları otomatik olarak gizli hesap ve mesaj kısıtlamaları içeren Genç Hesaplara geçiriyor, 13 yaş altı kullanıcıları ise platformdan çıkarıyor.

Türkiye'de ise 1 Kasım'dan bu yana sosyal medya hesapları için e-Devlet üzerinden yaş doğrulama zorunluluğu bulunuyor.

Meta, Instagram’da yaşını farklı gösteren genç kullanıcıları yapay zekayla tespit eden sistemini dünya geneline yaydı. Şirketin 9 Kasım 2026 Pazartesi günü yaptığı duyuruya göre, yetişkin doğum tarihiyle hesap açmış olsalar bile 18 yaşından küçük olduğu düşünülen milyonlarca kullanıcı otomatik olarak Genç Hesap korumalarına geçirilecek.

Sistem bugüne kadar ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve Brezilya gibi sınırlı sayıda pazarda kullanılıyordu. Meta, Mayıs ayında yaş tahmininde fotoğraflardaki boy ve kemik yapısı gibi görsel ipuçlarını da kullanacağını açıklamış, uygulamayı dünya geneline yaymak için çalıştığını belirtmişti.

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Instagram yaşı nasıl tahmin ediyor?

Meta’nın duyurusuna göre yapay zeka, genç olduğundan şüphelenilen kullanıcıları bulup Genç Hesaplara yerleştiriyor. Şirket, teknolojiyi ilk kullanmaya başladığı ülkelerde aldığı sonuçlardan memnun kaldığını ve bu nedenle sistemi tüm dünyaya açtığını söylüyor.

The Verge’ün haberine göre sistem bunun için birçok sinyali birlikte değerlendiriyor. Kullanıcının etkileşime girdiği profiller ve içerik türleri, aldığı doğum günü mesajları ve yüklediği fotoğraf ya da videolardaki genel temalar bu sinyallerin başında geliyor. 13 yaşından küçük olduğu düşünülen kullanıcılar platformdan çıkarılırken 13 ile 17 yaş arasındaki kullanıcılar daha kısıtlı Genç Hesaplara geçiriliyor.

Genç Hesaba geçen kullanıcılar için neler değişiyor?

Genç Hesaplar varsayılan olarak gizli açılıyor, yabancıların doğrudan mesaj göndermesini engelliyor ve genç kullanıcının görebileceği içerikleri sınırlıyor. Uygulamada geçirilen süreyi kısıtlayan araçlar da bu korumaların bir parçası. 16 yaşından küçük kullanıcılar bu ayarları ebeveynlerinin izni olmadan değiştiremiyor, ebeveynler ise denetim araçlarıyla süre sınırı koyabiliyor. Doğum tarihini 18 yaşın üzerine çekmek isteyen kullanıcılardan ise kimlik ya da selfie videosuyla yaş doğrulaması isteniyor.

Meta, ABD’deki ebeveynlere bu ay Instagram akışında sistemi anlatan bir video göstermeye başlayacak. Videodan ulaşılan ve genç kullanıcının yaşının doğru girilmesi için ebeveynlerin neler yapabileceğini anlatan makale ise dünyanın her yerindeki ebeveynlere açık olacak. Şirket ayrıca Avustralya’da Apple’ın App Store üzerinden paylaştığı yaş aralığı bilgisini ek bir yöntem olarak kullanmaya başladı.

Facebook ve Threads’e de geliyor

Meta, benzer teknolojiyi Facebook’ta da yaygınlaştırmaya devam ettiğini ve yıl sonuna kadar Threads’te de dünya genelinde kullanmaya başlayacağını açıkladı. Şirket bu adımı ABD’de 52 eyalet başsavcısıyla vardığı anlaşmadaki taahhütlerin bir parçası olarak sunuyor. Anlaşma kapsamında 13 yaş altındaki çocukların hesaplarını daha erken yakalayacak teknolojilere de yatırım yapılacak.

Meta, yaş doğrulamanın her platformda ayrı ayrı yapılmasının yerine uygulama mağazası düzeyinde yapılmasını savunuyor. Şirket, TikTok ve YouTube’a da aynı uygulamaları benimseme çağrısında bulundu.

Türkiye’de durum ne?

Meta’nın duyurusu Türkiye’yi ayrıca anmıyor, ancak sistemin dünya geneline açılmasıyla Türkiye’deki Instagram kullanıcıları da kapsama giriyor. Türkiye’de bunun yanında yasal bir zorunluluk da bulunuyor. 1 Kasım’dan bu yana sosyal medyada hesap açarken e-Devlet ile yaş doğrulama yapılması gerekiyor ve 15 yaşından küçükler hesap açamıyor.

İki uygulama arasındaki yaş sınırları da farklı. Instagram’ın Genç Hesapları 13 ile 17 yaş arasını kapsarken Türkiye’deki düzenleme 15 yaşını alt sınır olarak kabul ediyor, 15 ile 18 yaş arasındaki kullanıcılara ise yetişkinlerden ayrıştırılmış bir hizmet sunulmasını şart koşuyor. Düzenleme 1 Kasım’dan önce açılmış hesapların da 31 Mart 2027’ye kadar doğrulanmasını öngörüyor. Meta ise Türkiye’deki e-Devlet doğrulamasını Instagram’da nasıl uygulayacağına dair bir açıklama yapmadı.