WhatsApp gruplarına dört yeni özellik geldi, mesajlar artık süresiz sabitlenebiliyor

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WhatsApp, grup sohbetlerini takip etmeyi kolaylaştıran dört yeni özelliği 29 Ekim 2026'da duyurdu.

Mesajlar artık süre seçmeden kalıcı olarak sabitlenebiliyor, gruba katılmış birine mesaj geçmişi sonradan da gönderilebiliyor.

Yalnızca grup üyelerinin gördüğü grup durumu herkese açıldı, kullanıcının etiketlendiği sohbetler de yeni bir filtrede toplanıyor.

WhatsApp, grup sohbetlerini takip etmeyi kolaylaştıran dört yeni özelliği kullanıma sundu. Şirketin 29 Ekim 2026 Perşembe günü duyurduğu güncellemeyle mesajlar süresiz sabitlenebiliyor, gruba sonradan katılan kişilere mesaj geçmişi gönderilebiliyor, yalnızca grup üyelerinin görebileceği durum paylaşılabiliyor ve kullanıcının etiketlendiği sohbetler ayrı bir filtrede toplanıyor.

Özellikler Android ve iOS’ta kullanılabiliyor. Dağıtım kademeli olarak yapıldığı için yenilikler önümüzdeki haftalarda daha fazla hesapta görünecek. Kalabalık gruplarda okunmamış yüzlerce mesaj arasında önemli bilgiyi kaçırma sorunu, güncellemenin çıkış noktasını oluşturuyor.

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WhatsApp’ta mesaj süresiz nasıl sabitlenir?

WhatsApp’ta bir mesajı sohbetin en üstüne sabitlemek zaten mümkündü, ancak kullanıcının sabitleme sırasında 24 saat, 7 gün ya da 30 gün arasından bir süre seçmesi gerekiyordu. WhatsApp’ın duyurusuna göre artık bu seçeneklere süresiz sabitleme de ekleniyor. Böylece buluşma adresi ya da grup kuralları gibi kalıcı bilgiler, süre dolduğu için yeniden sabitlenmek zorunda kalmadan sohbetin üstünde duruyor.

İkinci yenilik, mesaj geçmişi paylaşımıyla ilgili. WhatsApp bu yılın başında yeni üyelere grup mesaj geçmişi gönderme imkanı sunmuştu, ancak bu tercih yalnızca kişi gruba eklenirken yapılabiliyordu. Yeni güncellemeyle kullanıcılar, gruba katılmış birine sohbette adına dokunarak son mesajları sonradan da gönderebiliyor. Gönderilen mesajlar diğer kişisel sohbetler gibi uçtan uca şifreli kalıyor.

Grup durumu özelliği herkese açıldı

Üçüncü özellik olan grup durumu, normal durum paylaşımlarının tüm kişiler yerine yalnızca belirli bir grubun üyelerine gösterilmesini sağlıyor. Örneğin spor arkadaşlarıyla paylaşılan bir fotoğraf aile grubuna gitmeden yalnızca ilgili grupta görünüyor. Gruptaki herkes paylaşımı görebiliyor, tepki verebiliyor ve kendi durumunu ekleyebiliyor.

Grup durumları da diğer durum paylaşımları gibi 24 saat sonra kayboluyor. WABetaInfo’nun haberine göre özellik ilk olarak geçen yıl Android beta sürümünde ortaya çıkmıştı ve uzun bir test sürecinin ardından tüm kullanıcılara açılıyor.

Bahsetmeler ve yanıtlar için yeni filtre

Dördüncü yenilik, sohbet listesine eklenen yeni bir filtre. Bu filtre, kullanıcının etiketlendiği ya da mesajına doğrudan yanıt verildiği bütün okunmamış grup sohbetlerini tek bir listede gösteriyor. Grup yöneticilerinin herkesi etiketlediği @all mesajları da listeye dahil ediliyor ve filtre topluluk sohbetlerinde de çalışıyor.

Filtre isteğe bağlı olarak kullanılıyor, sık başvurmayanlar onu ikincil listelerin bulunduğu bölüme taşıyabiliyor. WhatsApp duyurusunda ayrıca gruplarda tek bir kişiye özel yanıt verme, anketlerde çoklu cevabı kapatma ve gruplara özel üye etiketi ekleme gibi mevcut özellikleri de hatırlattı. Yeniliklerin görünmesi için uygulamanın App Store ya da Google Play’den güncel sürüme yükseltilmesi gerekiyor.