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    WhatsApp’a Etkinlikler bölümü geldi, hesabı olmayanlar da davet edilebilecek

    WhatsApp, etkinlik özelliğini Ayarlar'daki yeni Etkinlikler bölümüyle genişletti. Davet bağlantısını açan kişiler uygulamayı indirmeden katılım durumunu bildirebilecek.
    Akşam buluşmasında telefon ekranına bakan bir grup arkadaş
    Görsel: Pexels
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    • WhatsApp, 5 Kasım 2026 Perşembe günü etkinlik özelliğini genişleten bir güncelleme duyurdu.
    • Etkinlik davetleri artık bağlantı, e-posta ya da QR kodla paylaşılabiliyor ve WhatsApp hesabı olmayanlar da katılım durumunu bildirebiliyor.
    • Ayarlar'a eklenen Etkinlikler bölümü, oluşturulan ve davet edilen bütün etkinlikleri tek yerde topluyor.

    WhatsApp, uygulamadaki etkinlik özelliğini kapsamlı bir güncellemeyle genişletti. Şirketin 5 Kasım Perşembe günü yaptığı duyuruya göre etkinlik davetleri artık WhatsApp hesabı olmayan kişilere de gönderilebilecek, uygulamanın Ayarlar menüsüne de bütün etkinliklerin toplandığı yeni bir Etkinlikler bölümü eklenecek.

    WhatsApp’ta etkinlik oluşturmak bugüne kadar grup sohbetleri ve bire bir sohbetlerle sınırlıydı. Davet edilen kişinin de uygulamayı kullanması gerekiyordu. Şirket geçen ay benzer bir adımı aramalarda da atmış, hesabı olmayanların görüşmelere katılabildiği konuk arama özelliğini kullanıma sunmuştu.

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    WhatsApp etkinlik daveti nasıl çalışıyor?

    WhatsApp’ın duyurusuna göre etkinlik oluşturan kişi davete bir kapak fotoğrafı ekleyip bağlantısını paylaşabiliyor. Bağlantıyı açan kişiler uygulamayı indirmeden etkinliğin ayrıntılarını görebiliyor ve katılıp katılmayacaklarını bildirebiliyor. 9to5Mac’in haberine göre davet bağlantısı mesajla ya da e-postayla gönderilebiliyor, isteyen kullanıcılar daveti QR kod olarak da paylaşabiliyor.

    Davetlerde gizlilik tarafında da bazı önlemler alınmış. Etkinliği düzenleyen kişinin telefon numarası, tanımadığı konuklara gösterilmiyor. WhatsApp hesabı olmayan konuklar ise etkinliğin adresini ancak katılım durumlarını bildirdikten sonra görebiliyor.

    WhatsApp Etkinlikler özelliğinde etkinlik oluşturma, katılımcı listesi ve bağlantıyla davet ekranları
    Etkinlik oluşturma, katılımcı listesi ve bağlantıyla davet ekranları. Görsel: WhatsApp

    Ayarlar’a Etkinlikler bölümü ekleniyor

    Güncellemenin ikinci parçası, Ayarlar’a eklenen Etkinlikler bölümü. Kullanıcılar buradan yeni davet oluşturabiliyor, gelen yanıtları yönetebiliyor ve kendi düzenledikleri ya da davet edildikleri geçmiş ve yaklaşan bütün etkinlikleri tek listede görebiliyor. Böylece farklı grup sohbetlerine dağılmış etkinlikleri tek tek aramak gerekmiyor.

    Etkinliklere özel hatırlatmalar da eklenebiliyor. Düzenleyen kişi isterse konuklarına yanında bir kişi daha getirme seçeneği de tanıyabiliyor. WhatsApp, kişisel mesaj ve aramaların her zamanki gibi uçtan uca şifrelemeyle korunmaya devam ettiğini de vurguluyor.

    Yeni özellik Türkiye’de ne zaman kullanılabilecek?

    WhatsApp, güncellenen Etkinlikler özelliğinin önümüzdeki haftalarda herkesin kullanımına sunulacağını açıkladı. Şirket duyuruyu Türkçe de yayınladı ve herhangi bir bölge sınırlaması belirtmedi.

    Dağıtım kademeli yapıldığı için Etkinlikler bölümü her kullanıcıda aynı anda görünmeyecek. WhatsApp’ın grup sohbetlerine yönelik yenilikleri de son dönemde hız kazanmıştı, geçen hafta gruplara mesajların süresiz sabitlenmesi dahil dört yeni özellik gelmişti.

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    Baris Mancar

    Üniversitede Fizik ve Sosyoloji eğitimlerini almış olan Barış Mancar, aynı yıllarda dijital medya dünyasına adım atmıştır. 2013 yılında Webmasto'yu kurmuş ve Türkiye'nin çeşitli kurum ve kuruluşlarında Dijital Medya Danışmanı olarak görev almıştır. 2019 yılında kurduğu Londra merkezli dijital medya ajansı (Kutola) altında çalışmalarını sürdürmektedir. Sıkı bir kitap okuyucusu ve kişisel blog yazarıdır.

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