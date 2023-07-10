Meta geçtiğimiz hafta Twitter rakibi yeni sosyal medya uygulaması Threads ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Instagram ekibi tarafından geliştirilen platform, henüz ilk günden yoğun bir ilgiyle karşılandı. Metin tabanlı sosyal ağ şu anda reklamsız bir şekilde hizmet verirken, kullanıcıların Instagram’daki mevcut hesapları üzerinden platforma giriş yapmalarına izin veriliyor. Şirket, Threads kullanıcı sayısı hakkında da sürekli olarak hayranlarını bilgilendirmeye devam ediyor.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, geçen hafta Cuma günü yapmış olduğu açıklamada, Threads kullanıcı sayısı ile ilgili olarak elde edilen rakamların, “beklentilerin çok üzerinde” olduğunu vurguladı. Hafta sonuna girmeden platformun 30 milyondan fazla aboneye sahip olduğu duyurulmuştu. Fakat hafta sonu uygulamaya gelen yoğun talep, bu sayısı katbekat artırdı. İşte detaylar…

Threads güncel kullanıcı sayısı belli oldu

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Threads kullanıcı sayısı 100 milyonu geçti. Cuma gününe kadar 30 milyon kullanıcıya sahip olan platform, hafta sonu 70 milyon daha üye kazandı. Çok sayıda kullanıcıya ek olarak, gönderi ve beğeni sayıları da platforma yoğun bir ilgi olduğunu gözler önüne serdi. Geçen Perşembe günü platformun 95 milyondan fazla gönderi ve 190 milyondan fazla beğeniye sahip olduğu bilinirken; bu dönemde ise rakamlar iki kattan fazla arttı. Ancak şimdilik bununla alakalı net rakamlar henüz paylaşılmadı.

Bu rakamların ne anlama geldiğini düşünüyorsanız, küçük bazı karşılaştırmaları sizlerle paylaşmak doğru olacaktır. 2006 yılında kullanıma sunulan Twitter’ın 100 milyon kullanıcı sayısına ulaşması 5 yıl 2 ay süre aldı. Facebook için ise bu zaman 4 yıl 7 ay olarak biliniyor. YouTube 4 yıl 1 ay, Instagram 2 yıl 4 ay, TikTok ise 9 ayda söz konusu kullanıcı sayısını gördü. Geçen yıl kullanıcılarla buluşan ChatGPT 2 ayda 100 milyonu görürken, Threads ise yalnızca 4 günde bu rakamı geride bırakarak yeni bir rekora imzasını attı.

Kullanıcı sayısı 100 milyonu gören Threads, Twitter için büyük bir tehdit haline geldi. Elon Musk yönetimindeki sosyal ağ, Threads’in dışında Mastodon ve Bluesky gibi başka popüler alternatiflere de sahip. Mali anlamda büyük bir kriz döneminde olan platformun bu durumu nasıl atlatacağı ve rakiplerinin önüne nasıl geçeceği ise şimdilik büyük bir merak konusu…

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