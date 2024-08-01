Temmuz 2024’ün en iyi Android telefonları açıklandı

AnTuTu düzenli olarak yüksek performansı ile aya damgasını vuran akıllı telefon modellerini paylaşmaya devam ediyor. AnTuTu’nun hazırlamış olduğu son rapor ile birlikte Temmuz 2024’ün en iyi Android telefonları belli oldu. Ağustos ayına girdiğimiz ilk günlerde geçen ayın en güçlü modelleri paylaşıldı.

AnTuTu’nun yayınlamış olduğu rapor geçtiğimiz ayın en iyi telefonlarını karşımıza çıkarırken, aynı zamanda Qualcomm ile MediaTek arasında devam eden çip rekabetinin sonuçlarını da ortaya seriyor. Listenin üst basamaklarında Snapdragon işlemcilerin yoğun hakimiyeti göze çarparken, yine de Dimensity yonga setlerinin de azımsanamayacak bir performans ortaya koyduğu anlaşılıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Temmuz 2024’ün en iyi Android telefonları:

Geçen aya damgasını vuran telefonlarla ilgili detaylara geçmeden önce hazırlanan listeyle alakalı önemli bir detaydan bahsetmekte yarar var. Burada söz konusu puanın en yüksek puan olarak değil, her bir telefon için son ayda verilen ortalama puanın olduğunu belirtmekte yarar var. Öte yandan ekip 1.000’den daha az kıyaslama testine giren telefonların listeye dahil edilmediğini vurguluyor.

AnTuTu tarafından test edilen performans canavarı cihazların yer aldığı “Temmuz 2024’ün en iyi Android telefonları” listesinde ilk on sırada yer alan modeller, sahip oldukları işlemciler ve elde ettikleri puanlar ile birlikte şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Nubia Red Magic 9S Pro+ (Snapdragon 8 Gen 3 “Leading Version”) – 2.182.401 puan OnePlus Ace 3 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) – 2.103.450 puan Redmi K70 Extreme Edition (Dimensity 9300+) – 2.098.023 puan ASUS Rog Phone 8 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) – 2.091.821 puan iQOO Neo 9S Pro (Dimensity 9300+) – 2.085.384 puan Vivo X100 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3) – 2.059.369 puan iQOO Neo 9S Pro+ (Snapdragon 8 Gen 3) – 2.053.367 puan iQOO Neo 9 Pro (Dimensity 9300) – 2.036.383 puan Vivo X100 Pro (Dimensity 9300) – 2.032.293 puan Vivo X100 (Dimensity 9300) – 2.016.975 puan

Nubia Red Magic 9S Pro+ modeli henüz piyasaya çıkmadan önce yüksek performansıyla rekor kırarak AnTuTu tarihine geçmişti. Temmuz ayının başında piyasaya sürülen akıllı telefon şimdi de listede zirveyi kaparak başarısını bir kez daha ispatladı. İkinci basamakta zirveye yakın bir puanla OnePlus Ace 3 Pro yer alırken, üçüncülüğü ise Redmi K70 Extreme Edition modeli elde etti.

Qualcomm-MediaTek rekabetinde ise dengenin sağlandığı görülüyor. Her iki çip firması da listede beşer modelde karşımıza çıkıyor. Fakat yine de ilk üç sıranın ikisinde Snapdragon yonga setlerinin yer alması, Qualcomm’u bir adım daha öne çıkarıyor.

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