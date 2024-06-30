Nubia Red Magic 9S Pro+ yüksek performanslı ile AnTuTu tarihine geçti

Mobil kıyaslama platformu AnTuTu, Nubia tarafından geliştirilen performans canavarı Red Magic 9S Pro+ modelinin performansını masaya yatırdı. Çok yakında piyasaya sürülecek amiral gemisi telefon modeli, AnTuTu’nun gerçekleştirdiği testlerde olağanüstü hızını bir kez daha ispatladı.

AnTuTu’nun Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yayınlamış olduğu sonuçlar büyük bir dikkat yarattı. 3 Temmuz tarihinde piyasaya sürülmeye hazırlanan yeni üst düzey akıllı telefon AnTuTu’dan 2,4 milyon puan elde etti. Cihazın ulaşmış olduğu bu sonuç, merakla beklenen ürünü AnTuTu tarihinin en yüksek puanlı telefonu haline getirdi.

Nubia Red Magic 9S Pro+ beklentileri fazlasıyla karşılayacak

Nubia’nın yeni oyuncu telefonu yüksek performansı ile rakiplerinin önüne geçiyor. AnTuTu testlerinde en yüksek puanlı telefon olma unvanına erişen cihaz, en büyük mobil oyunlarda bile son derece başarılı bir performans sağladığını ispatlıyor. Cihazın bu başarısı, telefonun kalbinde yer alan amiral gemisi işlemci sayesinde mümkün kılınıyor. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin daha geliştirilmiş bir versiyonunun yer alacağı ifade ediliyor.

AnTuTu platformunda yer alan bilgilere göre Nubia Red Magic 9S Pro+ cihazında Snapdragon 8 Gen 3 OC yonga seti yer alacak. Burada yer alan “OC” ifadesi “Overclock Edition” ifadesinin bir kısaltması olarak nitelendiriliyor. Bilindiği üzere bu yılın başlarında çıkan ve 2024’ün en iyi telefonları arasında kabul edilen Samsung Galaxy S24 serisinde de Snapdragon 8 Gen 3’ün geliştirilmiş bir versiyonu olan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga setinden faydalanılmıştı. Nubia’nın da Samsung’la benzer bir yol izleyeceği anlaşılıyor.

Çok yakında piyasaya çıkması beklenen performans canavarı akıllı telefon modeli için testler gerçekleştiren AnTuTu, yapmış olduğu kıyaslamaları dört farklı başlık altında inceliyor. Bunlar CPU, GPU, bellek hızı ve kullanıcı deneyimi akıcılığı olarak nitelendiriliyor. CPU tarafında Cortex-X4 çekirdeği (3,39 GHz), üç Cortex A720 çekirdeği (3,1 GHz), iki Cortex A720 çekirdeği (2,9 GHz) ve son olarak iki Cortex-A520 çekirdeği (2,2 GHz) ile karşımıza çıkacak model, Galaxy S24 Ultra’ya benzer bir yapılandırma sunmayı planlıyor.

Merakla beklenen Nubia Red Magic 9S Pro+ cihazının 24 GB LPDDR5X RAM kapasitesi ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama alanı ile tüketicilerle buluşması bekleniyor. Olağanüstü bir performans sunacak oyun telefonu, serinin önceki modellerinde olduğu gibi özel bir soğutma sistemi ve çeşitli performans modlarına da ev sahipliğinde bulunacak.

Daha önce de belirttiğimiz üzere Nubia Red Magic 9S Pro+ cihazı 3 Temmuz tarihinde piyasaya sürülecek. Cihaz ilk olarak Çin pazarında satışa sunulacak.