    RedMagic 11S Pro Plus performans testinde rekor kırdı

    Nubia'nın yeni oyun telefonu RedMagic 11S Pro Plus, AnTuTu testinde 4.4 milyon puanı geçerek tarihin en yüksek performans skoruna ulaştı.
    • RedMagic 11S Pro Plus, AnTuTu V11 testlerinde 4.416.758 puan elde etti.
    • Cihaz bu sayede tarihi bir rekor kırarak tüm rakiplerini geride bıraktı.
    • Paylaşılan verilere göre cihaz, Honor of Kings oyununda herhangi bir ısınma sorunu yaşamadan ortalama 145.5 FPS gibi stabil bir kare hızı sunuyor.

    RedMagic 11S Pro Plus üstün performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde Nubia tarafından Çin pazarında resmi olarak tanıtılan oyuncu telefonu, popüler kıyaslama platformu AnTuTu’da etkileyici bir sonuç kaydetti.

    Qualcomm’un performans canavarı çipiyle çalışan yeni RedMagic modeli, oyun odaklı bir akıllı telefon arayan tüketiciler için öne çıkıyor. Cihazın şimdiye dek bir akıllı telefonun ulaşmış olduğu en yüksek performans skorunu elde ettiği vurgulanıyor.

    RedMagic mobil oyuncular için olağanüstü performans vaat ediyor

    Notebookcheck’in haberine göre RedMagic 11S Pro Plus, AnTuTu V11’de 4,4 milyon puanı aştı. Bu performans, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin hız aşırtmalı özel sürümü sayesinde elde edildi. Böylelikle cihaz birçok üst düzey rakibini geride bırakmayı başardı.

    RedMagic 11S Pro’nun AnTuTu puanı

    Testlerde dikkat çeken bir diğer detay ise termal kontrol oldu. Yoğun testler sırasında yüksek sıcaklıklar nedeniyle eleştirilen önceki neslin aksine yeni modelin aşırı ısınmadan yüksek performansı koruyabildiği aktarıldı.

    Cihaz oyun performanslarında da rekabetçi oyunlarda ortalama 145,5 FPS sunarak akıcılık ve istikrara tam anlamıyla odaklandığını gösteriyor.

    RedMagic 11S Pro modeli Honor of Kings performans testi

    Modelin birçok amiral gemisi telefonun kıskanacağı teknik özelliklere sahip olduğunu da hatırlatmakta fayda var. RedMagic 11S Pro Plus’ın öne çıkan özellikleri arasında 1.800 nit’e kadar parlaklık sunan 144 Hz AMOLED ekran, 7.500 mAh pil ve 80W hızlı şarj desteği yer alıyor.

    RedMagic 11S Pro Plus teknik özellikleri

    • Boyutlar: 163,82×76,54×8,9 mm
    • Ağırlık: 230 gram
    • Ekran: 1.5K çözünürlüğe sahip 6,85 inç BOE X10 OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition
    • RAM kapasitesi: 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB dahili depolama alanı
    • Selfie kamerası: 16 MP ekran altı ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş açılı lens ve 2 MP sensörlü makro lens
    • Batarya kapasitesi: 120W kablolu ve 80W kablosuz şarj destekli 7.500 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 16 tabanlı RedMagicOS 11 arayüzü
    • Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IPX8 sertifikası ve P2 bağlantı desteği

    RedMagic 11S Pro Plus global pazara ne zaman gelecek?

    RedMagic 11S Pro Plus’ın küresel versiyonunun önümüzdeki günlerde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Cihaz, premium oyun akıllı telefon segmentindeki rekabeti kızıştırmaya hazırlanıyor.

    Bununla birlikte RedMagic 11S Pro Plus’ın Türkiye pazarında da satışa çıkması bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

