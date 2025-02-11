Sony, 2025’in ilk State of Play etkinliğini duyurdu

Yılın ilk State of Play etkinliği 12 Şubat tarihinde, yani yarın gerçekleşecek.

PlayStation oyuncularına yönelik bir dizi sürpriz duyuruya ev sahipliği yapacak etkinlik YouTube ve Twitch'ten canlı olarak yayınlanacak.

Etkinlik Türkiye saatiyle Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece, canlı yayınla 01:00'de düzenlenecek.

Pek çok söylentinin ardından Japon teknoloji devi Sony, 2025 yılının ilk State of Play etkinliğini resmen duyurdu. Şirket bu etkinlikte, önümüzdeki aylarda PlayStation 5 oyunlarıyla ilgili heyecan verici duyurular gerçekleştirmeyi vaat ediyor.

Sony resmi blog sitesinde yayınlanan bir gönderide etkinliğin yarın, yani 12 Şubat Çarşamba günü gerçekleşeceğini doğruladı. Oyunseverler tarafından merakla beklenen etkinlik PlayStation’ın resmi YouTube ve Twitch kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Etkinliği İngilizce ve Japonca seslendirmeler ile izlemek mümkün olacak. Yılın ilk State of Play’i yaklaşık 40 dakika sürecek.

2025’in ilk State of Play etkinliğinden neler bekliyoruz?

Sony, Nintendo ve Microsoft gibi şirketler son yıllarda E3 gibi geleneksel fiziksel etkinliklerden vazgeçerek dijital duyurulara odaklanmayı tercih etti. Bu önemli stratejik değişim ile birlikte State of Play gibi etkinlikler, en çok beklenen oyunların özel haberlerini ve önizlemelerini keşfetmek isteyen oyunseverler için kaçırılmayacak anlara dönüştürüldü.

Tahminlere göre heyecan uyandıran PlayStation etkinliği beklentileri boşa çıkarmayacak. Metal Gear Solid Delta ile ilgili yeni bilgilerin yanı sıra Ghost of Yotei ve Death Stranding 2 gibi merakla beklenen oyunlara dair yeni bilgiler bekleniyor. Aynı zamanda Kratos’u antik Yunan’da geçen orijinal bir maceraya geri döndürebilecek olan God of War’un yeni bir bölümünün söylentileri de dahil olmak üzere bazı sürprizler karşımıza çıkabilir.

Sony, yeni State of Play etkinliği ile PlayStation 5 platformunda ilgiyi yüksek tutmaya odaklanacak. Japon şirket, Mart 2019’dan bu yana duyurularını düzenli bir şekilde yapmaya başladı. O tarihten bu yana şirket, dört büyük gösterinin yanı sıra bu formatta 25 State of Play etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Bu etkinliklerin yarattığı heyecana rağmen Sony, hayranların beklentilerini her zaman tam olarak karşılamayı başaramadı. Bazı edisyonlar önemli duyuruların olmaması nedeniyle ağızlarda buruk bir tat bıraktı. Yarınki etkinliğin yaklaşık 40 dakika süreceğinin açıklanması ise iyimserliğe sebep oluyor. Etkinlikte birçok sürpriz duyuruyla karşılaşacağımız vurgulanıyor.

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