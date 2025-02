PlayStation, Sevgililer Günü’nü State of Play ile kutlayacak

İddialara göre Sony, 14 Şubat Sevgililer Günü haftasında yeni bir State of Play etkinliği düzenleyecek.

Merakla beklenen etkinlikte PlayStation 5 ve PlayStation VR2 için çeşitli duyurular gerçekleştirileceği söyleniyor.

Yine de etkinlik tarihinin henüz Sony tarafından doğrulanmadığını, bunun güvenilir kaynaklardan gelen bir iddiadan ibaret olduğunu ekleyelim.

PlayStation ekibi bu ayın ortasında yeni bir State of Play etkinliği gerçekleştirmeyi planlıyor. Şimdiye dek PS5 hakkında oldukça isabetli sızıntılarda bulunan NatetheHate, merakla beklenen etkinliğin Sevgililer Günü’nde, yani 14 Şubat’ta gerçekleşeceğini iddia ediyor. Sevgililer Günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Bu da etkinliğin, ayın 10’undan 14’üne kadar gerçekleşebileceği anlamına geliyor.

VGC’nin haberine göre Sony, Ocak 2024’te Stellar Blade, Rise of the Ronin, Silent Hill 2 ve Death Stranding 2 ile ilgili detayları içeren bir State of Play etkinliği gerçekleştirmişti. Bu oyunlardan yalnızca Death Stranding 2 henüz piyasaya sürülmedi. Dolayısıyla bir sonraki PlayStation etkinliğinde bu oyunla alakası yeni bilgilerin karşımıza çıkması bekleniyor.

Yeni State of Play etkinliğinden neler bekleniyor?

Death Stranding 2 oyunu yeni State of Play’in en dikkat çeken oyunları arasında yer alacak gibi görünüyor. Japon teknoloji devi Sony’nin yakın zamanda duyurduğu ve oldukça dikkat çeken bir diğer oyun ise Ghost of Tsushima’nın devamı/yan oyunu olan Ghost of Yotei olarak biliniyor.

Ghost of Yotei’nin çıkış tarihi olarak 2025 yılı açıklanmışken, merakla beklenen oyunun bu ayki etkinlikte gösterilmesi ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Dolayısıyla şimdiden oyunseverleri sabırsızlandıracak birçok önemli duyuru bekleniyor.

PlayStation oyuncuları Insomniac’ın bir süre önce duyurduğu Marvel’s Wolverine hakkında daha fazla gelişme bekliyor. Maalesef oyun hakkında daha fazla resmi bilgiye sahip değiliz. 14 Şubat’ta gerçekleştirileceği öne sürülen State of Play’de bu oyunla alakalı da önemli detaylar sunulacağı düşünülüyor.

State of Play’in kökeni

Sony Interactive Entertainment (SIE) tarafından düzenlenen State of Play etkinlikleri ilk defa 25 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Bu tarihten sonra düzenli olarak devam eden organizasyon, PlayStation dünyasına ilişkin en yeni detayları bizlerle buluşturmaya odaklanıyor.

State of Play etkinlikleri esas olarak 2018 yılında Sony’nin E3 (Electronic Entertainment Expo) gibi büyük oyun fuarlarından çekilme kararı almasıyla birlikte hayata geçti. Şirket bu etkinliklerde yeni oyun duyuruları ve güncellemeler hakkında bilgileri oyunseverlerle buluşturuyor.

Son olarak State of Play teriminin İngilizce’de “oyunun mevcut durumu” gibi bir anlama geldiğini de ekleyelim. Bu da etkinliğin PlayStation ekosistemine özel gelişmeleri oyunculara aktarmaya odaklanan bir format olduğunu bizlere gösteriyor.