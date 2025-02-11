Epic Games Store Kış İndirimleri: İşte kaçırılmaması gereken oyunlar

- Epic Games Store Kış İndirimleri bugün nihayet başladı.
- Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Mirage, The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition ve Grand Theft Auto V gibi birçok oyunda kaçırılmayacak indirimler sunuldu.
- Yüzde 85'e varan indirimde öne çıkan oyunları sizler için bir araya getirdik.
Epic Games Store Kış İndirimleri büyük fırsatlar ile başladı. Oyunseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen kampanya nihayet duyuruldu. Steam rakibi popüler oyun platformu, oyunculara yüzde 85’e varan birbirinden cazip avantajlar sunuyor.
Kış İndirimleri kapsamında Epic Games Store onlarca oyun için kaçırılmaması gereken fiyatlarla karşımıza çıktı. Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Mirage, The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition ve Grand Theft Auto V gibi popüler oyunlara yönelik eşsiz indirimler sunuldu.
Epic Games Store Kış İndirimleri kampanyasında öne çıkan oyunlar
Kış İndirimleri kapsamında cazip fiyatlar sunan birçok ilgi çekici oyun yer alıyor. Popüler futbol oyunu EA Sports FC 25, 2.600 TL yerine 1.040 TL’den listeleniyor. 999 TL’lik Cyberpunk 2077 şimdi 450 TL’ye düştü. 912 TL’lik Alan Wake 2, 456 TL’den listelenirken, Harry Potter hayranlarının çok sevdiği Hogwarts Legacy 2.099 TL yerine 630 TL’den karşımıza çıktı.
Rockstar Games hayranları için de kaçırılmayacak benzersiz fırsatlar sunuldu. Red Dead Redemption 2 oyunu daha önceden 2.299 TL karşılığında satılırken, şimdi yüzde 75 indirimle birlikte 575 TL’ye düştü. Öte yandan Grand Theft Auto V (GTA 5) bu kampanyada yüzde 50 indirimle beraber 749 TL yerine 375 TL’den satılmaya başladı.
Epic Games Store Kış İndirimleri kapsamında öne çıkan kaçırılmayacak bazı oyunları sizler için bir araya getirdik. Oyunlarda yüzde 85’te varan indirim fırsatı olduğunu yeniden hatırlatarak, indirim oranına göre öne çıkan yapımları aşağıda sizlere sıraladık:
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Battlefield™ 2042
|599 TL
|90 TL
|85%
|Need for Speed Unbound
|1.199 TL
|168 TL
|85%
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|829 TL
|166 TL
|80%
|STAR WARS Jedi: Survivor
|2.099 TL
|525 TL
|75%
|Dead Space
|1.799 TL
|450 TL
|75%
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|575 TL
|75%
|Anno 1800
|1.499 TL
|375 TL
|75%
|Remnant: From the Ashes
|950,00 TL
|238 TL
|75%
|The Crew 2
|749 TL
|225 TL
|70%
|Hogwarts Legacy
|2.099 TL
|630 TL
|70%
|Expeditions: Rome
|210 TL
|69 TL
|67%
|Assassin’s Creed Mirage
|1.249 TL
|500 TL
|60%
|EA SPORTS FC 25
|2.600 TL
|1.040 TL
|60%
|Dead by Daylight
|451,05 TL
|180 TL
|60%
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|450 TL
|55%
|Grand Theft Auto (GTA) 5
|749 TL
|375 TL
|50%
|DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT
|329 TL
|165 TL
|50%
|Alan Wake 2
|912 TL
|456 TL
|50%
|Star Wars Outlaws
|1.749 TL
|1.049 TL
|40%
Son olarak bu indirimlerin 24 Şubat tarihine kadar devam edeceğini sizlere hatırlatmak isteriz. Epic Games Store Kış İndirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunları incelemek için bu bağlantıya tıklamanız yeterli olacak.