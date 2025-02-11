Epic Games Store Kış İndirimleri: İşte kaçırılmaması gereken oyunlar

Epic Games Store Kış İndirimleri bugün nihayet başladı.

Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Mirage, The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition ve Grand Theft Auto V gibi birçok oyunda kaçırılmayacak indirimler sunuldu.

Yüzde 85'e varan indirimde öne çıkan oyunları sizler için bir araya getirdik.

Epic Games Store Kış İndirimleri büyük fırsatlar ile başladı. Oyunseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen kampanya nihayet duyuruldu. Steam rakibi popüler oyun platformu, oyunculara yüzde 85’e varan birbirinden cazip avantajlar sunuyor.

Kış İndirimleri kapsamında Epic Games Store onlarca oyun için kaçırılmaması gereken fiyatlarla karşımıza çıktı. Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Mirage, The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition ve Grand Theft Auto V gibi popüler oyunlara yönelik eşsiz indirimler sunuldu.

Epic Games Store Kış İndirimleri kampanyasında öne çıkan oyunlar

Kış İndirimleri kapsamında cazip fiyatlar sunan birçok ilgi çekici oyun yer alıyor. Popüler futbol oyunu EA Sports FC 25, 2.600 TL yerine 1.040 TL’den listeleniyor. 999 TL’lik Cyberpunk 2077 şimdi 450 TL’ye düştü. 912 TL’lik Alan Wake 2, 456 TL’den listelenirken, Harry Potter hayranlarının çok sevdiği Hogwarts Legacy 2.099 TL yerine 630 TL’den karşımıza çıktı.

Rockstar Games hayranları için de kaçırılmayacak benzersiz fırsatlar sunuldu. Red Dead Redemption 2 oyunu daha önceden 2.299 TL karşılığında satılırken, şimdi yüzde 75 indirimle birlikte 575 TL’ye düştü. Öte yandan Grand Theft Auto V (GTA 5) bu kampanyada yüzde 50 indirimle beraber 749 TL yerine 375 TL’den satılmaya başladı.

Epic Games Store Kış İndirimleri kapsamında öne çıkan kaçırılmayacak bazı oyunları sizler için bir araya getirdik. Oyunlarda yüzde 85’te varan indirim fırsatı olduğunu yeniden hatırlatarak, indirim oranına göre öne çıkan yapımları aşağıda sizlere sıraladık:

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Battlefield™ 2042 599 TL 90 TL 85% Need for Speed Unbound 1.199 TL 168 TL 85% The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 829 TL 166 TL 80% STAR WARS Jedi: Survivor 2.099 TL 525 TL 75% Dead Space 1.799 TL 450 TL 75% Red Dead Redemption 2 2.299 TL 575 TL 75% Anno 1800 1.499 TL 375 TL 75% Remnant: From the Ashes 950,00 TL 238 TL 75% The Crew 2 749 TL 225 TL 70% Hogwarts Legacy 2.099 TL 630 TL 70% Expeditions: Rome 210 TL 69 TL 67% Assassin’s Creed Mirage 1.249 TL 500 TL 60% EA SPORTS FC 25 2.600 TL 1.040 TL 60% Dead by Daylight 451,05 TL 180 TL 60% Cyberpunk 2077 999 TL 450 TL 55% Grand Theft Auto (GTA) 5 749 TL 375 TL 50% DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT 329 TL 165 TL 50% Alan Wake 2 912 TL 456 TL 50% Star Wars Outlaws 1.749 TL 1.049 TL 40%

Son olarak bu indirimlerin 24 Şubat tarihine kadar devam edeceğini sizlere hatırlatmak isteriz. Epic Games Store Kış İndirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunları incelemek için bu bağlantıya tıklamanız yeterli olacak.