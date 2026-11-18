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Sony, GTA 6'yı oynamak için PS5'e 26.07-14.23.00 numaralı sistem güncellemesinin yüklenmesini zorunlu hale getirdi.

Yaklaşık 1,3 GB boyutundaki güncelleme yalnızca güvenlik düzeltmeleri içeriyor ve 19 Kasım'dan önce indirilmesi isteniyor.

GTA 6, 19 Kasım'da yerel saatle gece yarısı açılacak, Türkiye'de oyun saat 00.00'da oynanabilir olacak.

Sony, GTA 6’yı oynamak için PlayStation 5’e yeni sistem güncellemesinin yüklenmesini zorunlu hale getirdi. Şirket, oyuncuların 26.07-14.23.00 numaralı güncellemeyi oyunun çıkış günü olan 19 Kasım’dan önce indirmesini istiyor.

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım Perşembe günü her bölgenin yerel saatiyle gece yarısı açılacak. Türkiye’deki oyuncular için bu, 18 Kasım’ı 19 Kasım’a bağlayan gece saat 00.00 anlamına geliyor. Sony’nin açıklamasına göre güncelleme yüklenmemiş konsollarda oyun başlatılamayacak.

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GTA 6 için PS5 güncellemesi neden zorunlu?

Duyuru, PlayStation Destek’in ABD hesabından geldi. Sony paylaşımında güncellemenin GTA 6’dan önce yüklenmesi gerektiğini ve oyuncuların çıkış gününde hazır olmak için indirmeyi 19 Kasım gece yarısından önce yapması gerektiğini belirtiyor.

Sony Interactive has issued a PS5 system software update that is required before playing Grand Theft Auto VI. Players should download this update prior to midnight on November 19 so that they’re ready to play on launch day, November 19. — PlayStation Support US (@PS_Support_US) November 18, 2026

Android Authority’nin haberine göre güncelleme 17 Kasım’da dağıtılmaya başladı ve yaklaşık 1,3 GB boyutunda. Sony’nin sürüm notlarında GTA 6’ya özel bir değişiklik yer almıyor, notlarda yalnızca sistem yazılımında güvenlik düzeltmeleri yapıldığı yazıyor. Bir önceki 14.22.00 sürümü de güvenlik düzeltmeleri içeriyordu.

Sony, yeni sistem yazılımlarını genellikle bir süre isteğe bağlı tuttuktan sonra zorunlu hale getiriyor. Bu kez güncelleme yayınlandıktan iki gün sonra büyük bir oyunun ön koşulu oldu. Push Square, şirketin son haftalarda art arda gelen güncellemelerle PS5’teki güvenlik açıklarını kapatmaya çalıştığını hatırlatıyor.

PS5 güncellemesi nasıl yüklenir?

Güncelleme konsol internete bağlıyken otomatik olarak inebiliyor. Otomatik indirme kapalıysa Ayarlar, Sistem, Sistem Yazılımı ve Sistem Yazılımı Güncellemesi ve Ayarları adımlarıyla güncelleme elle kontrol edilip yüklenebiliyor. Kurulum tamamlandığında konsol yeniden başlıyor.

Ön yükleme yapan oyuncuların da güncellemeyi ayrıca yüklemesi gerekiyor. GTA 6 PS5’te yaklaşık 212 GB yer kaplıyor, bu nedenle oyunu çıkış günü indirecek olanların depolama alanını da önceden kontrol etmesi gerekiyor. Microsoft da Xbox Series X|S oyuncularından yaklaşık 212 GB alan açmalarını ve konsollarındaki sistem güncellemelerini önceden yapmalarını istedi.

GTA 6 Türkiye’de saat kaçta açılacak?

Rockstar, oyunun 19 Kasım’da yerel saatle gece yarısı oynanabilir olacağını doğruladı. Ön yükleme 10 Kasım’da başladığı için oyunu önceden indiren oyuncular saat 00.00’da doğrudan oynamaya başlayabilecek.

Oyun, saat dilimi nedeniyle ilk olarak Yeni Zelanda’da açılacak. Bu yüzden bazı oyuncular yeni bir Yeni Zelanda PSN hesabı açıp oyunu o hesaptan satın alarak erken oynamaya hazırlanıyor. Bu yöntemle oyun Türkiye saatiyle 18 Kasım’da 14.00’te açılıyor, ancak oyunu ikinci kez satın almak gerekiyor ve Yeni Zelanda hesabındaki kayıtlar asıl hesaba aktarılamıyor.