PS5, son 40 günde 2,1 milyon adet satarak 100 milyon barajını aştı

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Sony, PlayStation 5'in dünya genelindeki satışlarının 10 Kasım 2026 itibarıyla 100 milyon adedi geçtiğini açıkladı.

Konsol, 30 Eylül'den bu yana geçen 40 günde 2,1 milyon adet sattı ve bu dönem GTA 6'nın çıkışı öncesine denk geldi.

PS5, PlayStation, PlayStation 2 ve PlayStation 4'ün ardından 100 milyonu aşan dördüncü Sony konsolu oldu.

Sony, PlayStation 5’in dünya genelindeki satışlarının 100 milyon adedi geçtiğini açıkladı. Şirketin 10 Kasım 2026 itibarıyla güncellediği verilere göre konsol, Kasım 2020’deki çıkışından yaklaşık altı yıl sonra bu eşiği aşan dördüncü PlayStation ev konsolu oldu.

Rakam, Sony’nin geçen hafta paylaştığı çeyrek sonuçlarından bu yana kısa sürede ulaşılan bir artışa işaret ediyor. 30 Eylül itibarıyla 97,9 milyonda olan toplam satış, aradan geçen 40 günde 2,1 milyon adet daha yükseldi. Bu dönem, yılın en yoğun satış sezonunun başlangıcına ve 19 Kasım’da çıkacak GTA 6 için ön sipariş ve ön yükleme sürecine denk geliyor.

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PS5 satışları 100 milyona ne kadar sürede ulaştı?

Sony Interactive Entertainment’ın iş verileri sayfasına göre PS5’in kümülatif satışı “100 milyonun üzerinde” seviyesine çıktı. Sony bu verileri sell-in esasına göre açıklıyor, yani rakam son kullanıcıya ulaşan konsolları değil, perakendecilere sevk edilen cihazları gösteriyor. Yenilenmiş ve iade edilmiş ürünler de bu toplamın içinde yer alıyor.

PS5’in hızı, selefine göre biraz geride kaldı. VGC’nin hesabına göre PlayStation 4, Kasım 2013’teki çıkışından 5 yıl 7 ay sonra, Haziran 2019’da 100 milyonu geçmişti. PS5 ise ilk iki yılında pandemi döneminin çip sıkıntısı ve tedarik sorunlarıyla boğuştu, sonraki yıllarda da fiyatı birkaç kez artırıldı. Buna karşın PS5 nesli, Sony’nin şimdiye kadarki en karlı konsol nesli oldu.

En çok satan PlayStation konsolları

PS5 bu eşikle birlikte PlayStation, PlayStation 2 ve PlayStation 4’ün ardından 100 milyon barajını aşan dördüncü Sony konsolu oldu. Sony’nin resmi verilerine göre PlayStation ailesinin satış tablosu şöyle.

Konsol Toplam satış Verinin tarihi PlayStation 2 160 milyonun üzerinde 31 Mart 2012 PlayStation 4 117 milyonun üzerinde 30 Haziran 2022 PlayStation 102,4 milyonun üzerinde 31 Mart 2012 PlayStation 5 100 milyonun üzerinde 10 Kasım 2026 PlayStation 3 87,4 milyonun üzerinde 31 Mart 2017 PSP 76,4 milyonun üzerinde 31 Mart 2012

Tüm platformlar hesaba katıldığında 100 milyonu aşan konsol sayısı sekize çıkıyor. Listedeki diğer cihazlar Nintendo’ya ait Wii, Game Boy, Nintendo DS ve Nintendo Switch. Zirvede ise 160 milyonu aşan satışıyla hala PlayStation 2 bulunuyor.

GTA 6 öncesinde satışlar hızlandı

Sony’nin çeyrek bazındaki verileri, PS5 satışlarının altıncı yılındaki bir konsol için olağan biçimde yavaşladığını gösteriyor. Konsol, Nisan ve Haziran arasında 1,6 milyon, Temmuz ve Eylül arasında 2,6 milyon adet satmıştı. Ekim’in başından bu yana geçen 40 günde satılan 2,1 milyon adet ise son iki çeyreğin ortalamasının üzerinde bir tempoya karşılık geliyor.

Satışlardaki bu hızlanma, Black Friday indirimlerine ve GTA 6’nın çıkışına denk geliyor. Take-Two da geçtiğimiz günlerde GTA 6’nın ön siparişlerinin beklentileri aştığını açıklamıştı. Ancak Sony, satışların hangi bölgede ve hangi modelde yoğunlaştığını açıklamadı. GTA 6 Türkiye’de PlayStation Store üzerinden 3.999 TL fiyatla ön siparişe açık bulunuyor.

PlayStation kullanıcı sayısı ve oyun satışları

Sony’nin aynı sayfada paylaştığı verilere göre PlayStation ağında aylık aktif kullanıcı sayısı 30 Eylül itibarıyla 127 milyon seviyesinde bulunuyor. PS4 ve PS5 için satılan toplam oyun sayısı ise fiziksel ve dijital kopyalarla birlikte 1,795 milyarı aştı.

Şirket, Nisan ve Eylül arasındaki altı ayda 154,3 milyon oyun sattı ve bu rakam önceki yılın aynı dönemine göre yüksek seyrediyor. Sony ise yeni nesil konsolu PlayStation 6 için henüz bir çıkış tarihi açıklamış değil.