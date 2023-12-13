Oyun dünyasında bir devir kapandı: E3 artık düzenlenmeyecek

İlk kez 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenmeye başlanan Electronic Entertainment Expo (E3), her yıl düzenli olarak oyun endüstrisindeki ünlü şirketleri bir araya getirerek yeni oyun ve konsol duyurularına ev sahipliği yapıyordu. Fakat yapılan son açıklamayla birlikte, E3’ün artık düzenlenmeyeceği duyuruldu.

E3’ün organizatörü olarak bilinen Entertainment Software Association (ESA) yirmi yılı aşkın bir süredir gerçekleştirilen ve birbirinden unutulmaz gösterilere imza atan etkinliğin sonunun geldiğini açıkladı. Tüm oyun endüstrisine ve oyunculara teşekkür eden ESA, etkinliğinin sona erdiğini açıklayan paylaşımını “GGWP” (good game’ ve ‘well played), yani “iyi oyun, iyi oynandı” notuyla bitirdi.

E3 fuarı neden sona erdi?

Son yıllarda büyük bir ilgi kaybı ile karşılaşan oyun fuarı, özellikle de pandemi sürecinde ağır bir kan kaybına uğradı. 2019 yılından bu yana yüz yüze olarak gerçekleştirilmeyen organizasyon; 2020, 2022 ve 2023’te hayata geçirilmedi. 2021’de ise fuar sanal olarak düzenlendi. ESA’nın E3’ü iptal etme kararının ise E3 2023’ün önemli isimlerinin etkinlikten çekilmeye karar vermesinin ardından alındığı ifade edildi.

Elbette ki bu büyük markaların E3’ten çekilme kararı yalnızca bu seneyi bağlamıyor. Geçtiğimiz yıllarda da benzer durumlar meydana gelmişti. Koronavirüs salgınından önce Sony gibi firmalar fuardan ayrıldıklarını duyurmuştu. 2019’da gerçekleşen etkinliğe şirket katılım göstermedi. Yine aynı yıl Electronic Arts da çekilen şirketler arasında yerini almıştı.

Son dönemlerde pek çok yayıncı, yeni oyunlarını duyurmak için kendi kaynaklarını kullanmaya ağırlık gösterdi. Dijital satışların fiziksel satışlara göre çok daha hızlı bir şekilde artış göstermesiyle birlikte Nintendo’nun Nintendo Direct ve Sony’nin PlayStation için hazırladığı State of Play etkinlikleri gibi hayranlarıyla daha doğrudan etkileşime geçme yolları keşfedildi. Böylelikle oyun devleri, E3’te öne çıkan ve rakipleriyle rekabet etmek yerine kendi şovlarının bir parçası olmayı tercih etti.

Elbette ki E3’ün piyasadan çekilmesi, oyun fuarlarının sona ereceği anlamına gelmiyor. Özellikle de son yıllarda büyük bir ilgi toplayan Summer Game Fest, Geoff Keighley’in 2020 yılında başlattığı bir organizasyon olarak hızlı bir yükseliş gösterdi. Summer Game Fest’in şu anda E3’e ideal bir alternatif olacağı tahmin ediliyor.