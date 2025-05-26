RedMagic 10S Pro ve Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Nubia, performans canavarı donanıma sahip RedMagic 10S Pro serisini tanıttı.

RedMagic 10S Pro ve 10S Pro+ resmi olarak duyuruldu.

Performans canavarı telefonlar üst düzey bir performans, geniş pil ömrü ve gelişmiş kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

RedMagic 10S Pro serisi akıllı telefon ailesi resmen piyasaya çıktı. Aralarında belirli farklar bulunan cihazlar, geleneksel modellere kıyasla daha büyük pillerin yanı sıra daha yüksek hızlara sahip geliştirilmiş Snapdragon 8 Elite versiyonunu kullanıcılarla buluşturuyor.

Yeni oyuncu telefonları RedMagic 10 Pro ile karşılaştırıldığında tasarımsal olarak neredeyse hiçbir fark bulunmuyor. İkilinin dikdörtgen bir gövdesi, düz kenarları ve düz panelleri var, renkleri ise bellek ve depolama miktarına göre değişiyor. Seçenekler arasında temel siyahın yanı sıra şeffaf kaplamalı siyah ve gümüş seçenekleri de mevcut.

RedMagic 10S Pro özellikleri

Boyutlar: 163,42 × 76,14 × 8,9 mm

163,42 × 76,14 × 8,9 mm Ağırlık: 229 gram

229 gram Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,85 inç OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 2.000 nit tepe parlaklık

1,5K çözünürlüğe sahip 6,85 inç OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 2.000 nit tepe parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading / RedCore R3 Pro

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading / RedCore R3 Pro RAM kapasitesi: 12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5T RAM

12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5T RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 depolama Selfie kamerası: 16 MP ekran altı ön kamera

16 MP ekran altı ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.2 Gen 2 portu, kapasitif tetikleyiciler

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.2 Gen 2 portu, kapasitif tetikleyiciler Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarjlı 7.050 mAh pil (RedMagic 10S Pro) | 120W hızlı şarjlı 7.500 mAh pil (RedMagic 10S Pro Plus)

80W hızlı şarjlı 7.050 mAh pil (RedMagic 10S Pro) | 120W hızlı şarjlı 7.500 mAh pil (RedMagic 10S Pro Plus) İşletim sistemi: Android 15 tabanlı RedMagic OS 10.5 kullanıcı arayüzü

Orijinal RedMagic 10 Pro ve 10 Pro Plus ile benzerlikler teknik özelliklerde de devam ediyor. En büyük fark işlemci kısmında karşımıza çıkıyor. Yeni cihazlarda Snapdragon 8 Elite Leading Version kullanılıyor. Bileşen temel olarak Samsung’un Galaxy S25 serisinde kullandığı “for Galaxy” modeli olup , 4.47 GHz’e hız aşırtılmış olarak geliyor. Bu da biraz daha fazla performans ortaya koyuyor.

12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5T RAM kapasitesi seçeneklerine sahip olan telefonlar 1 TB’a kadar UFS 4.1 depolama alanı sunuyor. Sıvı metal soğutma ve bir fanın yanı sıra oyunlara ek optimizasyonlar uygulamak için tescilli RedCore R3 Pro çipini destekliyor. Beklendiği üzere her iki cihaz da Play Store’daki herhangi bir uygulama veya oyunu çalıştıracak kadar performansa sahip.

Ekranda ise 2688 x 1216 piksel 1,5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,85 inçlik bir AMOLED panel yer alıyor. Kullanıcı komutlarını daha hızlı algılamak için 2.000 nit’e kadar parlaklık, 960 Hz dokunmatik örnekleme ve düşük parlaklıkta daha hassas kişilerde rahatsızlık yaratmamak için 2.592 Hz PWM kısma özelliği bulunuyor. Bunun dışında ses sistemi stereo olup DTS:X Ultra uzaysal ses özelliğine sahip.

RedMagic serisinin odak noktası hiçbir zaman kameralar olmadı ve yeni çıkan ürünler de bunu değiştirmiyor. Ön taraftaki 16 MP’lik lens, daha fazla derinlik hissi sağlamak için ekranın altına gizlenirken, arka tarafta optik stabilizasyon (OIS) özellikli 50 MP’lik ana sensör, 120 derece görüş alanına sahip 50 MP’lik ultra geniş açılı sensör ve 2 MP’lik makro sensör yer alıyor.

FoneArena’nın haberine göre yeni oyuncu telefonlarında ikinci en büyük değişim ise bataryada karşımıza çıkıyor. RedMagic 10S Pro, 80W şarj ile 7.050 mAh kapasite kullanıyor. RedMagic 10S Pro Plus ise 120W şarj ile 7.500 mAh kapasiteye ulaşıyor.

5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4 ve USB-C 3.2 Gen 2 bağlantıları (10 Gbps hızında), diğer cihazları kontrol etmek için kızılötesi verici, oyunlar için kapasitif tetikleyiciler, ekranın altında optik parmak izi okuyucu ve PC emülatörü gibi ilgi çekici özellikler yer alıyor.

Son olarak cihaz Android 15 işletim sistemini temel alan RedMagic OS 10.5 kullanıcı arayüzü ile çalışıyor. Cihazın kaç yıl güncelleme alacağı ise henüz açıklanmadı.

RedMagic 10S Pro serisi fiyatları

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkan RedMagic 10S Pro’nun fiyatı 4.999 CNY (yaklaşık 27 bin TL) olarak karşımıza çıkıyor. Serinin en gelişmiş modeli olan RedMagic 10S Pro+ ise 5.999 CNY (yaklaşık 32 bin TL) fiyat etiketiyle listeleniyor.

Şirketten gelen açıklamaya göre RedMagic 10S Pro serisi akıllı telefon ailesi 5 Haziran tarihinde küresel pazara adım atacak.