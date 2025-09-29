Menüyü Kapat
    Mobil oyun canavarı RedMagic 11 Pro’nun çıkış tarihi ve kilit özellikleri duyuruldu

    Üst düzey bir mobil oyun performansına ev sahipliği yapacak Nubia RedMagic 11 Pro serisinin çıkış tarihi ve öne çıkan özellikleri paylaşıldı.
    Nubia RedMagic 11 Pro
    • Nubia RedMagic 11 Pro serisi 17 Ekim'de piyasaya sunulacak.
    • Fütüristik bir tasarımla gelecek seri, Pro ve Pro+ olmak üzere iki modelden oluşacak.
    • Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipini kalbine taşıyacak modeller, 24 GB'a kadar RAM sağlayacak.

    Nubia yeni oyun odaklı akıllı telefon serisi RedMagic 11 Pro modellerinin çıkış tarihini açıkladı. Merakla beklenen lansman etkinliğinin 17 Ekim’de gerçekleştirileceği doğrulandı. Şirket bu tarihi Çinli sosyal medya platformu Weibo’daki resmi kanalları aracılığıyla bildirdi.

    Nubia tarafından yayınlanan bir dizi tanıtım videosundan, şirketin uzun oyun seanslarında yüksek performansı korumak için yeni bir soğutma teknolojisi uygulayacağını biliyoruz. Bu fark yaratacak teknoloji, yüksek kapasiteli bir pil ve yeni bir tam ekran çözümüyle tamamlanacak.

    Cihazla alakalı bir diğer dikkat çekici teknik detay ise ultra hızlı ve hassas dokunmatik tepkisi vaat eden yeni bir dokunmatik çip olacak. Tüm bunlar RedMagic serisini her zaman farklı kılan fütüristik tasarımla bütünleşecek.

    RedMagic 11 Pro serisinden neler bekleniyor?

    Nubia’nın yeni oyun telefonu serisi, Qualcomm’un en yeni ve en güçlü amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile güçlendirilecek. Maksimum grafik ve işlem performansı için optimize edilen işlemci, akıcı ve hızlı bir oyun deneyimi sağlayacak.

    Seride RedMagic 11 Pro ve Pro+ olmak üzere iki modelin yer alması bekleniyor. Temel özelliklerin çoğunun paylaşılması beklenirken, Pro+ sürümünün 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı sunacağı tahmin ediliyor.

    RedMagic 11 Pro
    RedMagic 11 Pro’nun resmi tanıtım afişi

    Bu doğrulanmış detayların yanı sıra Digital Chat Station cihazla alakalı daha fazla ayrıntı verdi. RedMagic 11 Pro serisinin yeni nesil ekran altı selfie kamerasının (UDC) entegrasyonu sayesinde en üst düzeyde derinlik hissi veren düz bir ekrana sahip olacağı bildiriliyor.

    Söylentilere göre telefonda devasa bir 8.000 mAh batarya bulunacak. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcinin varlığını doğrulamanın yanı sıra ekran içi ultrasonik parmak izi sensöründen, dahili fanla desteklenen karmaşık sıvı soğutma teknolojisinden ve IP68 korumasından da bahsediliyor.

    Nubia’nın oyuncu telefonları, selefi RedMagic 10 Pro serisinden yaklaşık bir ay daha erken çıkacak. Ekim ortasında duyurulacak cihazlar, Android dünyasının en iddialı oyun odaklı modelleri arasında rekabet edecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

