Huawei Mate XT Ultimate (global) astronomik fiyatlarla piyasaya çıktı

Dünyanın ilk üçe katlanabilen telefonu nihayet global arenaya iniyor.

Huawei Mate XT Ultimate bugün küresel pazar için resmen tanıtıldı.

Cihaz 3.500 Euro'luk dudak uçuklatan fiyat etiketiyle karşımıza çıktı.

Huawei, Çin’deki büyük başarısından yaklaşık olarak beş ay sonra nihayet dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonlarından biri olan Mate XT Ultimate modelinin global versiyonunu piyasaya sürdü. Cihaz göz alıcı tasarımı, yenilikçi teknolojileri ve dudak uçuklatan yüksek fiyat etiketiyle küresel pazarda henüz ilk günden büyük bir dikkat topladı.

Şu anda pazarda bir rakibi olmayan model, son derece ince bir gövdeye ev sahipliği yapıyor. Periskop lens içeren sağlam kameralara ve kendi segmenti için büyük bir bataryaya sahip olan cihaz, son derece lüks bir deneyim oldukça yüksek bir fiyat etiketi sunuyor. İşte cihazın küresel sürümüyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Huawei Mate XT Ultimate özellikleri

Ağırlık 298 gr

298 gr Açık boyutlar: 156,7 x 219 x 4,75 mm

156,7 x 219 x 4,75 mm Kapalı boyutlar: 156,7 x 73,5 x 12,8 mm

156,7 x 73,5 x 12,8 mm Ekran: 3K çözünürlüğe sahip 10,2 inç LTPO OLED panel, 90 Hz yenileme hızına sahip katlanabilir üç segmentli ekran

3K çözünürlüğe sahip 10,2 inç LTPO OLED panel, 90 Hz yenileme hızına sahip katlanabilir üç segmentli ekran İşlemci: Huawei Kirin 9010 5G

Huawei Kirin 9010 5G RAM kapasitesi: 16 GB RAM

16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.4 ila f/4.0), 12 MP sensörlü (f/2.2, 120°) ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü periskop lens (OIS, 5,5x optik zoom)

50 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.4 ila f/4.0), 12 MP sensörlü (f/2.2, 120°) ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü periskop lens (OIS, 5,5x optik zoom) Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, kızılötesi verici ve stereo ses

5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, kızılötesi verici ve stereo ses Batarya kapasitesi: 66W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj ve 7,5W’a kadar ters şarj özelliğine sahip 5.600 mAh pil

66W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj ve 7,5W’a kadar ters şarj özelliğine sahip 5.600 mAh pil İşletim sistemi: EMUI 14.2

ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Mate XT Ultimate, üretimi sınırlamalarla karşı karşıya olan Huawei’nin kendi yonga seti Kirin 9010 5G ile donatılmış durumda. İşlemcinin performansına bakıldığında, kıyaslamalara göre 2021 yılında piyasaya sürülen Snapdragon 888 Plus’a yakın bir deneyim vaat ediyor. Çipe global versiyonda 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı eşlik ediyor.

Telefonun göze çarpan en büyük farkı ise iki menteşeyle donatılmış katlanabilir ekranlı bir yapıda olması diyebliriz. 10,2 inçlik OLED ekran, açıldığında 3K çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor ve “Z” şeklinde bükülerek geleneksel 7,9 inçlik katlanabilir bir telefon veya normal 6,4 inçlik bir akıllı telefon olarak kullanılabiliyor.

Cihaz dev ekrana rağmen açıldığında sadece 3,6 mm ile 4,8 mm arasında bir kalınlığa sahip oluyor. Bu da onu dünyanın en ince telefonlarından biri yapıyor. Telefon tamamen katlandığında 12,8 mm kalınlığına geliyor. Böylelikle 12,1 mm kalınlığındaki kapalı Galaxy Z Fold 6’dan biraz daha kalın bir görüntü çiziyor.

Huawei Mate XT Ultimate ile ilgili bir diğer şaşırtıcı nokta ise kalınlığın teknik özellikleri etkilememesi oluyor. Teknik özellikler hala oldukça premium seviyede görünüyor. 8 MP selfie lensi, f/1.4 ile f/4.0 arasında değişken diyafram açıklığına sahip 50 MP ana lens, 120 derece görüş alanına sahip 12 MP ultra geniş açılı lens ve 5.5x optik zoom destekli 12 MP periskop telefotodan oluşan üçlü arka sensöre sahip güçlü bir kamera seti sunuluyor.

66W hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen telefon, 5.600 mAh pil kapasitesi sunuyor. Huawei Mate XT Ultimate ayrıca 5G bağlantı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, diğer cihazları kontrol etmeyi sağlayan kızılötesi verici, stereo ses, yan taraftaki güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu ve EMUI 14.2 işletim sistemi ile karşımıza çıkıyor.

Huawei Mate XT Ultimate fiyatı

15 Mart tarihinden itibaren global arenada satışa çıkacak Huawei Mate XT Ultimate dudak uçuklatan bir fiyat etiketiyle raflarda boy göstermeye hazırlanıyor. Cihaz 3.500 Euro (yaklaşık 132 bin TL) fiyatla tüketicilerin karşısına çıkacak.