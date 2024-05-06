Katlanabilir iPhone 2026’ya ertelendi! 2025’te ise sürpriz bir model geliyor

Katlanabilir akıllı telefon pazarı ilgi çekici ve işlevsel modellerle genişlemeye devam ediyor. Şu anda Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un liderliğini sürdürdüğü bu pazarda ayrıca Motorola, Huawei, Honor, Google ve Xiaomi gibi birçok marka da yenilikçi modellerle karşımıza çıkıyor. Apple bu konuda epey bir geç kalsa da şirketin katlanan cihazlar için çalışmalara devam ettiği biliniyor.

Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, katlanabilir iPhone modelini 2026 yılına erteledi. Fakat önümüzdeki yıl sürpriz bir cihaz raflarda boy gösterebilir. İddialara göre 2025 yılı sonuna kadar Apple’ın katlanabilir bir hibrit cihazla karşımız çıkacağı öne sürülüyor. Bu cihazla birlikte firma, MacBook serisinin işlevsel yapısını iPad’in çok yönlülüğüyle birleştirmeyi hedefliyor.

Apple, MacBook ve iPad’i katlanabilir hibrit bir modelde birleştirecek

Daha önce ortaya çıkan dedikodular, katlanabilir iPad’in iptal edildiğine işaret ediyordu. Fakat anlaşılan o ki şirket, çözümü iki ayrı ürün grubunu birleştirmekte buldu. Apple’ın geliştirmeye devam ettiği katlanabilir hibrit cihazı 20,3 inç büyük bir ekranla gelecek. MacBook ve iPad serilerini birleştirecek şirket, kullanıcı dostu taşınabilir bir modelle raflarda boy gösterecek. Bunun yanı sıra merakla beklenen cihaz, üretkenlik ve verimlilik anlamında da eşsiz bir deneyime imza atacak.

Ünlü teknoloji analisti Ming-Chi Kuo daha önce paylaşmış olduğu iddialarda, şirketin 20,3 inç boyuta sahip bir katlanabilir MacBook üzerinde çalıştığını ve bu modelin 2027 yılında piyasaya sürüleceğini ifade etmişti. Bloomberg editörü Mark Gurman da bu iddiaları destekler nitelikte, şirketin çift ekranlı katlanabilir bir MacBook/iPad hibriti üzerinde çalıştığını dile getirmişti. Jeff Pu’nun iddialarına göre ise şirket çalışmalarını hızlandırdı ve beklenen cihazı önümüzdeki yılın sonuna kadar duyurması amaçlıyor.

Jeff Pu’ya göre Apple’ın yeni hibrit cihazı, şirketin yeni bir ürün serisi için ilk hamlesi olacak. “Ultra üst düzey” pazara hitap edecek model, önümüzdeki yıl seri üretime girecek. Şirketten konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmese de yakın zaman içinde konuyla ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Katlanabilir iPhone yüksek fiyatıyla dikkat toplayacak

2026 yılında duyurulması beklenen katlanabilir iPhone ise 7,9 inç ve 8,3 inç olmak üzere iki ekranla gelecek. Şirket, katlanabilir telefonlarda sıklıkla görülen ve kullanıcıların canını sıkan ekran kırışıklıklarını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu sorunu çözmek için beklenen ürünün yıllardır geciktiği ifade ediliyor.

Dayanıklılık konusunda da beklentileri karşılamak isteyen şirket, ne yazık ki fiyat konusunda tüketicileri pek memnun etmeyecek gibi görünüyor. Yüksek fiyatla raflarda boy göstermeye başlayacak ürün, inovatif yapısı ve güçlü donanımıyla tüm rakiplerinin önüne geçmek istiyor.