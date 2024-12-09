Apple Vision Pro rakibi akıllı gözlük: Samsung XR iddialı geliyor

Apple Vision Pro rakibi Samsung XR cihazı için geri sayım başladı.

Samsung'un ilk XR akıllı gözlüğü Android işletim sistemiyle çalışacak.

Merakla beklenen cihaz, yapay zeka destekli özelliklere ev sahipliği yapacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ‘Infinite’ adını verdiği iddialı bir projeyle genişletilmiş gerçeklik dünyasına damgasını vurmaya hazırlanıyor. Kore’den yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre şirket 2025’in ilk yarısında, muhtemelen Galaxy S25 serisinin tanıtımı sırasında bir prototip akıllı gözlük piyasaya sürecek.

Sürekli büyümeye devam eden genişletilmiş gerçeklik (XR) pazarı, teknolojik standartları yeniden tanımlayabilecek bir yeniliğe kucak açmaya hazır görünüyor. Koreli şirketin bu hamlesi, Apple Vision Pro cihazına alternatif olabilecek yepyeni bir modeli sahneye çıkaracak. Merak uyandıran cihazla alakalı yeni detaylar ortaya çıktı.

Samsung XR başlangıçta yalnızca 20-30 bin adet üretilecek

Google ve Qualcomm ile stratejik ortaklıklar projeyi güçlendiriyor. Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, Samsung XR akıllı gözlüğün karma gerçekliğe odaklanacağını ve akıllı telefonlarla mükemmel bir uyum içinde çalışmak üzere tasarlanacağını vurguladı.

Merakla beklenen bu yeni cihaz, gelişmiş bir deneyim sunmak için artırılmış gerçeklik ve yapay zekayı birleştirerek XR pazarında Koreli şirket adına önemli bir atılımı temsil edebilir.

Samsung’un Mobil Deneyim (MX) bölümü söz konusu yeni cihazı geliştirmeden sorumlu. Cihazın 2025’in üçüncü ve dördüncü çeyreğinde 20 bin ila 30 bin adet arasında sınırlı bir ilk üretimle piyasaya sunulacağı ifade ediliyor. Şirketin bu tedbirli yaklaşımı, üretimin olası bir genişlemesinden önce pazarı test etmeyi ve geri bildirim toplamayı amaçlıyor.

50 gram ağırlığında konforlu bir deneyim sunacak

Samsung XR özellikleri ile ilgili bazı detaylar da ortaya çıktı. Cihazın uzun süreli kullanım sırasında konforlu bir şekilde tasarlandığı söyleniyor. Aynı zamanda yalnızca 50 gram ağırlığında hafif bir tasarıma işaret ediliyor.

Entegre bir ekran sunmayacak model, Meta’nın benzer ürünler için benimsediği benzer bir felsefeyi takip ediyor. Yazılım tarafında ise Android tabanlı işletim sistemi yer alacak. Ayrıca gelişmiş ve özelleştirilebilir işlevler sunan Google Gemini yapay zekası ile entegrasyon sunulacak.

Samsung XR’ın bir diğer öne çıkacak özelliği ise akıllı gözlük üzerinden ödeme yapma desteği olacak. Fakat şimdilik ne yazık ki ürünle alakalı detaylar bunlarla sınırlı. Çok yakında cihazın daha fazla ayrıntısı ortaya çıkacak gibi görünüyor.