Samsung iddiaları yalanladı: One UI 7 (Android 15) yolda

Önceki söylentiler, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesinin Nisan'da geleceğine işaret ediyordu.

Samsung'un iç kaynaklarından elde edilen bilgiler, güncellemenin beklenenden daha erken geleceğini vurguluyor.

Merakla beklenen yeni güncelleme Mart ayında cihazlara dağıtılmaya başlayacak.

Samsung yeni Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesini ilk olarak yalnızca Galaxy S25 ailesinde kullanıcılara sundu. Merakla beklenen yeni güncellemenin çok yakında diğer cihazlara da ulaşması bekleniyor.

One UI 7 Beta programının sona ermesine rağmen final sürümün gecikmesine dair endişeler vardı. Geçtiğimiz yılın amiral gemileri Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 için de güncellemenin yakında gelmesi bekleniyor.

İlk söylentiler güncellemenin Nisan ayına ertelenebileceğine işaret ediyordu. Fakat şimdi şirket bu dedikoduları yalanladı. Şirketin iç kaynakları, yazılımın beklenenden daha erken karşımıza çıkabileceğinin ipuçlarını veriyor.

One UI 7 (Android 15) güncellemesi ne zaman çıkacak?

One UI 7 güncellemesi Samsung için büyük bir meydan okumayı temsil ediyor. Güney Koreli şirketin özelleştirdiği Android arayüzünün görünümünü ve hissini kökten değiştiriyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin resmi internet topluluğunda bir moderatör, Beta programının kapatıldığını ve kararlı sürümün yakında yayınlanacağını doğruladı.

Şirket henüz kesin bir tarih açıklamadı. Fakat lansmanın Nisan ayında gerçekleşeceği öne sürülüyor. PandaFlash adlı X kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre One UI 7’nin Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 cihazlarına Mart ayının başlarında geleceği vurgulanıyor.

PandaFlash’a göre bu bilgi, şirket içindeki bir kaynaktan geliyor. Ancak yine de henüz resmi bir doğrulama olmadığından dolayı temkinli davranmakta fayda var.

One UI 7 alacak Samsung telefonlar

Güncelleme çok yakında Galaxy S25 serisi dışında diğer modellerde de karşımıza çıkmaya başlayacak. Merakla beklenen Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini alacak telefonlar şunlar olacak: