Samsung telefonlarda One UI 7 (Android 15) için geri sayım başladı

Samsung, One UI 7 Beta programını sona erdirdi.

One UI 7 Beta 4 güncellemesi ile birlikte şirket, yeni arayüzünün test programını tamamladı.

Merakla beklenen yeni güncellemenin çok yakında kararlı sürümüyle uyumlu cihazlara geleceği söyleniyor.

Samsung akıllı telefon kullanıcıları çok yakında nihayet yeni Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesine sahip olmaya başlayacak. Güney Koreli teknoloji devinin kullanıcı arayüzünün son sürümünü artık resmi olarak yayınlaması an meselesi görülüyor. Şirketin bir süredir yaptığı testlerin ardından yazılımın kesin ve kararlı bir sürümüne ulaştığı anlaşılıyor.

Galaxy S24 serisi için Android 15 tabanlı One UI 7’nin dördüncü Beta sürümünün yayınlanmasıyla test programı sona erdi. Samsung yeni güncellemenin kararlı sürümünün yakında yayınlanacağını duyurarak programın kapatıldığını resmen duyurdu. Bu önemli doğrulama bilgisi şirket içindeki kaynaklardan geldi.

Android 15 tabanlı One UI 7 için Beta programı sona erdi

Güncelleme ile ilgili gelişmeyi ilk kez Samsung’un müşteri hizmetleri ekibi ve Samsung Hindistan forumunun moderatörü paylaştı. Her iki mesajda da şu ifadelere yer verildi: “Beta programı sona erdi. Kararlı yazılım güncellemesi yakında uyumlu cihazlara gelecek.”

Bu süreçte Galaxy S24 veya diğer uygun modellerin kullanıcıları için Samsung Members uygulamasını takip etmek iyi bir seçenek olabilir. Samsung, güncelleme indirilmeye hazır olduğunda bu platform üzerinden bildirim gönderecek.

Samsung Galaxy S24 serisinin Android 15 tabanlı yeni One UI 7 güncellemesini ilk alan seri olması muhtemel görünüyor. Samsung’un en son katlanabilir telefonları da güncellemeden yararlanacak ilk cihazlar arasında yer alabilir.

Samsung’un bazı ucuz giriş seviyesi telefonları One UI 7 Core güncellemesine sahip olacak. Bu sürüm, daha gelişmiş özelliklerden bazılarını içermeyen basitleştirilmiş bir versiyon olarak karşımıza çıkacak.

One UI 7 Core bazı modellerde zaten mevcut. Uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlar olan Galaxy F06 5G ve Galaxy A16 5G bu modeller arasında yer alıyor. Şirketin bu yeni modelleri Hindistan’da ön siparişe açılmış durumda.

One UI 7 neler sunacak?

One UI 7 önemli yeni özelliklerle birlikte gelecek. Kullanıcı arayüzünün görünümünde ve hissiyatında değişiklikler olacak. Android 15 ile gelen tüm yeni özellikler ve iyileştirmeler mevcut olacak.

Samsung ayrıca yeni One UI sürümünde çeşitli yapay zeka özelliklerini de kullanıcılarla buluşturmayı amaçlıyor. Fakat yine de Tüm Galaxy cihazlarının bu özelliklerden tam anlamıyla yararlanamayacağını da belirtmekte fayda var.

Son olarak Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini alacak Samsung akıllı telefonlar listesine göz atabilirsiniz.