Android 15 & One UI 7 alacak Samsung Galaxy modelleri

Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 arayüzü Galaxy S25 serisiyle birlikte hayatımıza girdi.

Samsung çok yakında onlarca akıllı telefon modeline yeni güncellemeyi sunmayı planlıyor.

Güncellemeyi destekleyecek cihazlar arasında onlarca Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy A ve Galaxy M serisinden modelin yer alması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung zaman içerisinde bazı cihazlarının alacağı büyük güncellemelerin sayısını artırdı. Geçen yıl Galaxy S24 serisini piyasaya sürerek güncelleme desteğini yedi yıla kadar uzattı. Şimdi ise ortaya çıkan yeni bir liste, Android 15 ile One UI 7’yi hangi Samsung Galaxy modellerinin alacağını ortaya koyuyor.

Galaxy S20’nin lansmanında üç büyük Android güncellemesi sözü verilmişti, bu sayede cihaz One UI 5 ile Android 14’e kadar güncelleme aldı. Dört yıllık güncelleme vaadi kapsamında S21 serisi, Android 15’in yanı sıra mevcut One UI 7’ye kadar güncelleme alacak.

Geçtiğimiz Ocak ayının sonlarında piyasaya sürülen Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra modelleri ile birlikte One UI 7 kullanıcı arayüzü resmi olarak tanıtıldı. Bu üst düzey modeller, şirketin yeni arayüz sürümünü ve Android 15’i resmi olarak çalıştıran ilk cihazlar oldu. Peki ya yeni güncellemelere ulaşacak diğer modeller hangileri olacak? İşte detaylar…

Android 15 tabanlı One UI 7 alacak Samsung Galaxy akıllı telefonlar

Android Police tarafından aktarılan bilgilere göre Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzüne sahip olması beklenen Samsung Galaxy telefon modelleri şunlar olacak:

Galaxy S serisi (üst düzey modeller):

Galaxy S25 serisi (zaten One UI 7 ile çıktı)

Galaxy S24 serisi

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 serisi

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 serisi

Galaxy S21 serisi

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi (katlanabilir telefonlar):

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy A e M serileri (bütçe dostu modeller):

Galaxy A05s

Galaxy A06

Galaxy A14

Galaxy A15

Galaxy A16

Galaxy A24

Galaxy A25

Galaxy A33

Galaxy A34

Galaxy A35

Galaxy A53

Galaxy A54

Galaxy A55

Galaxy A73

Galaxy F14

Galaxy F54

Galaxy F55

Galaxy M14

Galaxy M34

Galaxy M35

Galaxy M54

Galaxy M55

Açıklanan listede hangi modellerin ne zaman güncellemeye ulaşacağı belirtilmedi. Fakat cihazınız ne kadar gelişmiş ve yeniyse, yazılımı daha erken alma olasılığınız da o kadar yüksek görünüyor.

Yani Galaxy S24’ün yeni One UI’ı S23’ten önce alması bekleniyor. Aynı şekilde Galaxy Flip 6’nın da güncellemeyi Flip 5’ten önce alması bekleniyor. Yine benzer bir mantıkla S serisinden bir cihazın A veya M serisinden bir cihazdan önce güncellemeyi alacağını söylemek mümkün.