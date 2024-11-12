Rekora doymuyor: Galaxy Z Fold Special Edition’ın üçüncü satışları 6 dakikada tükendi

Yalnızca Güney Kore pazarına özel olarak geliştirilen Samsung Galaxy Z Fold Special Edition modeli satış rekorlarına doymuyor. Bu hafta üçüncü kez satışa çıkan ve stokları yenilenen cihaz, yine rafları adeta toz duman etti. Etkileyici bir başarıya imza atan katlanabilir telefon modeli, kısa süre içinde Kore’de olağanüstü bir rekora imza attı.

Yeni Samsung Galaxy Z Fold Special Edition modelinin üçüncü satışları, cihazın son derece başarılı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bilindiği üzere ilk satış 10 dakika içinde, ikincisi ise sadece 5 dakika içinde tükenmişti. Raflara gelen üçüncü parti de yine benzer bir satış performansı gösterdi ve 6 dakika içinde tamamen satıldı.

Galaxy Z Fold Special Edition üçüncü partide de hızla satıldı

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition modelinin üçüncü satışı geçen hafta Cuma günü gerçekleşti. Kore merkezli bir haber kaynağı olan Newsis’in aktardığı bilgilere göre cihaz bu yeni üçüncü satış turunda da yalnızca altı dakika içinde tükenerek rekorunu bir kez daha tazeledi.

Koreli kaynaklar henüz kesin bir sayı belirtmese de bu turda, önceki satış turlarına göre daha fazla birimin piyasaya sürüldüğü vurgulanıyor. İlk olarak “sınırlı sayıda” üretileceği vurgulanan ve az sayıda kişinin eline geçeceği söylenen cihaz, yoğun talep üzerine stoklarda yenilenerek daha fazla kişiye ulaşmaya devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Samsung Galaxy Z Flip 6 vs Z Flip 5: Yükseltmeye değer mi?

Galaxy Z Fold Special Edition önemli iyileştirmeler sunuyor

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition modeli şu anda yalnızca Güney Kore pazarında mevcut. Öte yandan şirket, Çin pazarında benzer bir modeli Samsung W25 adı altında tüketicilerle buluşturuyor. Her iki cihaz da teknik özellikleri bakımından birbirine oldukça benziyor. Fakat iki özel sürüm telefon da orijinalde Galaxy Z Fold 6’yı temel alıyor.

Ana modelden farklı olarak Galaxy Z Fold Special Edition bazı değişiklikler sunuyor. Örnek vermek gerekirse orijinal cihazda 50 MP ana kamera yer alırken, bu cihaz ise 200 MP’lik daha gelişmiş bir kameraya ev sahipliği yapıyor. Böylelikle mobil fotoğrafçılar için daha kaliteli bir deneyime kapı aralanıyor.

Elbette ki Galaxy Z Fold 6 ile Galaxy Z Fold Special Edition arasındaki farklar bununla sınırlı değil. Bu özel sürüm, ana modele göre daha yüksek RAM kapasitesi içeriyor ve Wi-Fi 6E yerine Wi-Fi 7 teknolojisini sunuyor. Fakat ne yazık ki bu cihaz, tüm iyileştirmelere rağmen orijinal modelde yer alan S Pen dijital kalem desteğinden yoksun bir şekilde geliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi Samsung telefonlar: 2024’te hangisini seçmeli?