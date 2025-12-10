Samsung Galaxy Z TriFold’un gizli bir prototipi ortaya çıktı

Reklam

Samsung Electronics MENA Bölgesi Pazarlama ve E-ticaret Başkan Yardımcısı Omar Saheb, LinkedIn'de yaptığı paylaşımda dört ana kameraya sahip bir Galaxy Z TriFold prototipini "yanlışlıkla" gösterdi.

Ticari olarak piyasaya sürülen Galaxy Z TriFold'da yalnızca üç ana kamera yer alıyor.

Bu dikkat çekici durum, Samsung'un daha fazla özellikli bir varyantı geliştirip, yüksek maliyet nedeniyle üretimden kaldırdığını akıllara getiriyor.

Samsung’un ilk üçe katlanabilen akıllı telefonu olan Galaxy Z TriFold’un gizli kalmış ve iptal edilmiş bir prototipi, şirket yöneticilerinden birinin paylaşımı sonrasında yanlışlıkla internete sızdırıldı. Güney Koreli markanın cihazla alakalı ilk fikirleri böylelikle gün yüzüne çıktı.

Piyasaya hiç çıkmayan bu prototip, dört arka kameraya sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bilindiği üzere yakın zaman önce resmi olarak piyasaya sürülen üç katlı Galaxy Z TriFold modelinde üç sensör bulunuyor. Bu da Samsung’un planlarının başlangıçta daha farklı olduğunu gözler önüne seriyor.

Galaxy Z TriFold’un ticari olmayan dört kameralı versiyonu görüldü

Samsung Electronics MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Pazarlama ve E-ticaret Başkan Yardımcısı Omar Saheb, dikkat çekici paylaşımıyla gündeme geldi. Yönetici, cihazın prototip sürümünün bir görüntüsünü LinkedIn profilinde paylaştı.

Lansmanla ilgili söylentiler, Samsung’un TriFold modelinin daha gelişmiş bir varyantını geliştirdiğini, ama tüketiciler için daha “basitleştirilmiş” bir sürüm çıkarmayı tercih ettiğini öne sürüyordu.

Cihazın teknik özelliklerin azaltılması kararının esas olarak maliyet ve iç mühendislik hususlarından kaynaklandığı da bildirildi. Başlangıçta şüpheyle yaklaşılan bu iddiaların gerçek olduğu şimdi anlaşıldı.

Bileşen tasarrufu sağlamak amacıyla kameralardan birinin çıkarılmasının yanı sıra bu kesinti 5.600 mAh’lik pil için daha fazla alan açmak açısından da çok önemliydi. Ticari modelde ayrıca daha yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 yerine Snapdragon 8 Elite işlemci seçimi gibi diğer bazı tavizler de mevcut.

Dikkat çeken bu sızıntı, daha da sağlam bir TriFold modelinin planlandığını ortaya koymuş olsa da bu olay Samsung’un mağaza raflarına ulaşacak nihai konfigürasyona karar vermeden önce birden fazla prototipi test etme uygulamasını yalnızca pekiştiriyor.

Samsung Galaxy Z TriFold özellikleri

Boyutlar: Katlanmış hali 159,2 x 75 x 12,9 mm, a çık hali 159,2 x 214,1 x 3,9-4,2 mm

Ağırlık: 309 gram

Dahili ekran: QXGA+ çözünürlüklü (2160 x 1584 piksel) dahili 10 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X ekran, 1-120 Hz yenileme hızı, 1600 nit tepe parlaklık

Harici ekran: FHD+ çözünürlüklü (2520 x 1080 piksel) 6,5 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 1-120 Hz yenileme hızı, 2.600 nit tepe parlaklık, Corning Gorilla Glass Ceramic 2

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

RAM kapasitesi: 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı

Ön kamera: 10 MP sensörlü (f/2.2) dahili lens ve 10 MP sensörlü (f/2.2) harici lens

Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7), 12 MP sensörlü (AF, 120º) ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens (OIS, PDAF, f/2.4, 3x optik zoom)

Batarya kapasitesi: 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj özelliğine sahip 5.600 mAh pil

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, s tereo ses ve IP48 sertifikası

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8 kullanıcı arayüzü