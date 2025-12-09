Samsung Galaxy S25 serisinde 57 kritik açığı gideren güncelleme çıktı

Reklam

Samsung Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modelleri için Aralık 2025 güvenlik yamasını içeren yazılım güncellemesi sunuldu.

Güncelleme, 57 kritik güvenlik açığını kapatarak cihaz korumasını en üst seviyeye taşıyor.

Yaklaşık 578.57MB boyutundaki yama, ilk olarak Samsung'un anavatanı olan Güney Kore'deki kullanıcılara ulaştırılıyor.

Global dağıtımın ise önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Samsung Galaxy S25 serisi kullanıcıları için sevindirici haberler üst üste geliyor. İlk olarak dün, belirli bölgelerde cihaz One UI 8.5 Beta programına ulaşmaya başladı. Şimdi ise güvenlik odaklı yeni bir yazılım güncellemesi kullanıcılarla buluştu.

One UI 8.5’in ilk Beta sürümünün ardından kullanıcıların erişimine sunulan bu yazılım, bilgisayar korsanlarının saldırılarını önlemeye odaklanıyor. Sistemi daha kararlı hale getirmek için çeşitli iyileştirmeler içeren Aralık 2025 güvenlik yamasının dağıtımına ilk olarak amiral gemisi cihazlarla başlanıyor. İlerleyen günlerde yazılımın daha fazla kullanıcıya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Galaxy S25 modelleri Aralık 2025 güvenlik yamasını aldı

İlk olarak Güney Kore’deki kullanıcılar için yayınlanan yeni Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra güncellemesi, Android 16 tabanlı One UI 8.0’a özgü 57 güvenlik açığını gideriyor. Bu açıklar önyükleyici, görüntü kodekleri ve daha fazlası aracılığıyla siber saldırılar yoluyla kişisel verilere erişime izin verebiliyor.

Samsung’un sunduğu bir diğer önemli çözüm ise One UI’ın dinamik kilitleme korumasıyla ilgili oluyor. Bu özellik, bazı yetkisiz uygulamaların izinsiz olarak cihazda saklanan dosyalara erişmesine olanak tanıyabiliyor.

SamMobile’ın haberine göre güncelleme 578.57 MB’lık bir dosyayla yüklenebiliyor. Öte yandan yazılımın önümüzdeki günlerde Avrupa, Kuzey Amerika, Afrika ve Güney Amerika’dan başlayarak daha fazla bölgede yayınlanması bekleniyor.

Samsung Galaxy S25 serisi özellikleri

Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S25+ Samsung Galaxy S25 Ultra Ekran Full HD+ (2340 x 1080), 1-120 Hz, 2.600 nit, 6,2 inç 2X Dynamic AMOLED QHD+ (3120 x 1440), 1-120 Hz, 2.600 nit, 6,7 inç 2X Dynamic AMOLED QHD+ (3120 x 1440), 1-120 Hz, 2.600 nit, 6,9 inç 2X Dynamic AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi 12 GB RAM 12 GB RAM 12 GB RAM Dahili depolama alanı 128 GB, 256 GB ve 512 GB 256 GB ve 512 GB 256 GB, 512 GB ve 1 TB Arka kamera 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto 200 MP ana, 50 MP ultra geniş, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto, 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto Selfie kamerası 12 MP ön kamera 12 MP ön kamera 12MP ön kamera Pil kapasitesi 25W şarjlı 4.000 mAh batarya 45W şarjlı 4.900 mAh batarya 45W şarjlı 5.000 mAh pil Renk seçenekleri Gümüş, yeşil, açık mavi, lacivert ve simsiyah (internete özel) Gümüş, yeşil, açık mavi, lacivert ve simsiyah (internete özel) Titanyum gümüşü, titanyum grisi, titanyum mavisi, titanyum siyahı ve titanyum jetsiyahı (internete özel) Bağlantı 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Boyutlar 146,9 x 70,5 x 7,2 mm 158,4 x 75,8 x 7,3 mm 162,8 x 77,6 x 8,2 mm Ağırlık 162 gram 190 gram 218 gram İşletim sistemi Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü