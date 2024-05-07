OLED ekranlı ve M4 çipli iPad Pro çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Apple bugün düzenlediği Let Loose etkinliğinde yeni tablet modellerini karşımıza çıkardı. Serinin uygun fiyatlı seçeneği olan 11 ve 13 inçlik iPad Air 6‘nın yanı sıra şirket aynı zamanda OLED ekranlı ve M4 çipli iPad Pro cihazını da duyurdu.

Yeni nesil iPad Pro’nun özellikleri

Apple’ın yeni nesil iPad Pro modeli önemli değişikliklerle karşımıza çıktı. Cihaz, önceki nesillerde yer alan mini LED ekranın yerine daha güçlü bir seçenek olan OLED ekranlarla geliyor. Bu sayede her pikselin ayrı ayrı kontrol edilmesi sağlanarak olağanüstü bir kontrast, renk doğruluğu ve enerji verimliliği elde edilebiliyor. 1 Hz ila 120 Hz arasında değişken bir yenileme hızı için ProMotion özelliği destekleniyor.

OLED ekranlı iPad Pro, HDR içeriklerde 1.600 nit tepe parlaklık sunuyor. Şirketin bu teknolojisi “Ultra Retina XDR” adı altında karşımıza çıkıyor. Cihazın arka kamerasında Notlar, Dosyalar ve diğer iPadOS uygulamalarında belge tarama imkanı sunan uyarlanabilir bir flaş yer alıyor. Ön tarafta ise yatay olarak konumlandırılan bir selfie kamerası taşınıyor.

Daha küçük ve hafif bir yapıya sahip olan cihazlar, 11 ve 13 inç ekran seçenekleriyle geliyor. Sırasıyla bu modeller 5,3 mm ve 5,1 mm incelikle geliyor. M4 çipinden güç alan yeni nesil iPad Pro, CPU ve GPU konusunda önemli bir iyileştirme sağlıyor. 10 çekirdekli CPU, önceki nesle göre yüzde 50’ya kadar daha yüksek performans kazandırıyor. GPU tarafında ise 4 kata kadar daha hızlı işleme vaat ediyor. Yeni Neural Engine ve CPU makine öğrenimi, M4’ü yapay zeka için son derece başarılı bir işlemci haline getirmeye yardımcı oluyor.

Magic Keyboard ve Apple Pencil aksesuarlarıyla uyumlu bir şekilde çalışan M4 işlemcili iPad Pro, 11 inçlik sürümüyle 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Cihazın 13 inçlik versiyonu ise 1.299 dolar karşılığında satılıyor.