Samsung’un One UI 8.5 Beta 2 yayın tarihi ortaya çıktı

- Samsung, Galaxy S25 serisi için One UI 8.5 Beta programının ilk sürümünü 8 Aralık'ta belirli ülkelerde resmen yayınladı.
- Bu takvime göre performans ve hata düzeltmelerine odaklanacak olan ikinci One UI 8.5 Beta sürümünün 22 Aralık tarihinde yayınlanacağı öne sürülüyor..
- Beta programına katılım şu an itibarıyla Almanya, ABD ve Güney Kore gibi seçili pazarlardaki kullanıcılara sunuluyor.
Samsung, Android 16 işletim sistemini temel alan yeni arayüz güncellemesi üzerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Güney Koreli şirket, dün One UI 8.5 güncellemesinin ilk Beta sürümünü Galaxy S25 serisi için yayınladı. Şimdi ise test programının sıradaki versiyonuyla alakalı merak edilen detaylar gün yüzüne çıktı.
Ortaya çıkan son raporlar, Samsung’un Android 16’dan beslenen geliştirilmiş yeni arayüzün ikinci Beta sürümü için bir tarih belirlediğini öne sürüyor. İddialara göre teknoloji devi, yeni test güncellemesini bu ay kullanıma sunmayı ve şimdilik erişimi yalnızca Galaxy S25 serisiyle sınırlı tutmayı planlıyor.
One UI 8.5 Beta 2 ne zaman çıkacak?
@ya_sking12767 tarafından sosyal medyada paylaşılan detaylara göre Samsung yalnızca iki hafta sonra, yan 22 Aralık tarihinde One UI 8.5 için ikinci Beta sürümünü kullanıcıların erişimine sunacak. Fakat bu bilginin henüz şirket tarafından resmi bir onay almadığını da eklemekte fayda var.
Yine de detayları sızdıran isim, Samsung ile ilgili güvenilir bir kaynak olarak kabul ediliyor. Zira Kasım ayında aynı kullanıcı, Samsung’un sistemin genel Beta sürümünü 8 Aralık’ta başlatacağını öne sürmüştü. Bilindiği üzere bu bilgi zaten doğru çıktı.
Sürümler arasındaki kısa aralıklar alışılmadık bir durum değil. Beta döneminde güncellemelerin sık sık yayınlanması yaygın bir durum olarak biliniyor. Benzer bir strateji Apple tarafından iOS’ta da uygulanıyor. Buradaki fikir, her şey yaygın olarak yayınlanabilecek kadar kararlı hale gelene kadar sürekli olarak düzeltmeler uygulamak olarak biliniyor.
One UI 8.5 beklenildiği üzere devrimsel bir güncelleme değil. Yalnızca One UI 8’in bir ara sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Fakat yine de güncellemeyle birlikte çeşitli yeniliklerle karşılaşmayı bekliyoruz. Samsung yeniden tasarlanmış birkaç uygulama da dahil olmak üzere önemli tasarım değişiklikleri sunuyor. Ayrıca daha özelleştirilebilir bir kontrol merkezi ve galeride özel albümler oluşturma aracı gibi bir dizi yeni özellik içeriyor.
One UI 8.5 alacak Samsung modelleri
Yeni güncelleme 90’dan fazla model için kullanıcılara sunulacak. One UI 8.5 alacak telefonlar şunlar olacak:
Galaxy S serisi
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S25
- Galaxy S25 Plus
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 Plus
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22 Plus
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A15 LTE
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A16 LTE
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A06 LTE
- Galaxy A06 5G
- Galaxy A17 LTE
- Galaxy A17 5G
Galaxy M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Galaxy F serisi
- Galaxy F56
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
- Galaxy F36
Galaxy XCover serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S10 Plus
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE Plus
- Galaxy Tab S9 FE Plus
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 Plus
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8 Plus
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9 Plus
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab S6 Lit 2024
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro