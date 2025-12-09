Samsung’un One UI 8.5 Beta 2 yayın tarihi ortaya çıktı

Reklam

Samsung, Galaxy S25 serisi için One UI 8.5 Beta programının ilk sürümünü 8 Aralık'ta belirli ülkelerde resmen yayınladı.

Bu takvime göre performans ve hata düzeltmelerine odaklanacak olan ikinci One UI 8.5 Beta sürümünün 22 Aralık tarihinde yayınlanacağı öne sürülüyor..

Beta programına katılım şu an itibarıyla Almanya, ABD ve Güney Kore gibi seçili pazarlardaki kullanıcılara sunuluyor.

Samsung, Android 16 işletim sistemini temel alan yeni arayüz güncellemesi üzerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Güney Koreli şirket, dün One UI 8.5 güncellemesinin ilk Beta sürümünü Galaxy S25 serisi için yayınladı. Şimdi ise test programının sıradaki versiyonuyla alakalı merak edilen detaylar gün yüzüne çıktı.

Ortaya çıkan son raporlar, Samsung’un Android 16’dan beslenen geliştirilmiş yeni arayüzün ikinci Beta sürümü için bir tarih belirlediğini öne sürüyor. İddialara göre teknoloji devi, yeni test güncellemesini bu ay kullanıma sunmayı ve şimdilik erişimi yalnızca Galaxy S25 serisiyle sınırlı tutmayı planlıyor.

One UI 8.5 Beta 2 ne zaman çıkacak?

@ya_sking12767 tarafından sosyal medyada paylaşılan detaylara göre Samsung yalnızca iki hafta sonra, yan 22 Aralık tarihinde One UI 8.5 için ikinci Beta sürümünü kullanıcıların erişimine sunacak. Fakat bu bilginin henüz şirket tarafından resmi bir onay almadığını da eklemekte fayda var.

Yine de detayları sızdıran isim, Samsung ile ilgili güvenilir bir kaynak olarak kabul ediliyor. Zira Kasım ayında aynı kullanıcı, Samsung’un sistemin genel Beta sürümünü 8 Aralık’ta başlatacağını öne sürmüştü. Bilindiği üzere bu bilgi zaten doğru çıktı.

Sürümler arasındaki kısa aralıklar alışılmadık bir durum değil. Beta döneminde güncellemelerin sık sık yayınlanması yaygın bir durum olarak biliniyor. Benzer bir strateji Apple tarafından iOS’ta da uygulanıyor. Buradaki fikir, her şey yaygın olarak yayınlanabilecek kadar kararlı hale gelene kadar sürekli olarak düzeltmeler uygulamak olarak biliniyor.

One UI 8.5 beklenildiği üzere devrimsel bir güncelleme değil. Yalnızca One UI 8’in bir ara sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Fakat yine de güncellemeyle birlikte çeşitli yeniliklerle karşılaşmayı bekliyoruz. Samsung yeniden tasarlanmış birkaç uygulama da dahil olmak üzere önemli tasarım değişiklikleri sunuyor. Ayrıca daha özelleştirilebilir bir kontrol merkezi ve galeride özel albümler oluşturma aracı gibi bir dizi yeni özellik içeriyor.

One UI 8.5 alacak Samsung modelleri

Yeni güncelleme 90’dan fazla model için kullanıcılara sunulacak. One UI 8.5 alacak telefonlar şunlar olacak:

Galaxy S serisi

Galaxy S25 FE

Galaxy S25

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15 LTE

Galaxy A15 5G

Galaxy A16 LTE

Galaxy A16 5G

Galaxy A06 LTE

Galaxy A06 5G

Galaxy A17 LTE

Galaxy A17 5G

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy F serisi

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy F36

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9 Plus

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab S6 Lit 2024

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro