Samsung Galaxy S26 kamera iyileştirmeleriyle devrim yaratacak

2026'da piyasaya çıkacak Samsung Galaxy S26 Ultra mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle öne çıkacak.

Devrim niteliğinde kamera iyileştirmeleriyle gelmesi beklenen modelde 200 MP periskop telefoto lens bulunacak.

İddialara göre cihaz, zoom yetenekleri konusunda etkileyici bir deneyime imza atacak.

Üst düzey özelliklerle donatılan yeni Samsung Galaxy S25 serisi modellerinin tanıtılmasına artık saatler kaldı. Fakat şimdiden bazı kaynaklar rotasını bir sonraki amiral gemisine çevirmiş durumda. Gelecek yıl piyasaya sunulacak Galaxy S26 hakkında söylentiler ortaya çıkmaya başladı. İddialara göre Koreli şirketin sıradaki modeli bazı önemli sürprizlerle gelerek kullanıcılara önemli iyileştirmeler sağlayacak.

Ortaya çıkan son raporlara göre Samsung, gelecek yıl tanıtılacak Galaxy S26 Ultra modelinde kamera konusunda ciddi hamlelerde bulunacak. Son yıllarda “Ultra” modelleri kamerayla ilgili pek fazla değişiklik almamıştı. S25 Ultra’da da benzer bir durum beklenirken, bu senaryonun 2026’da bozulacağı öne sürülüyor.

Samsung mobil fotoğrafçılık pazarında rekabeti alevlendiriyor

Samsung’un Galaxy S26 Ultra’da yakınlaştırma sensöründe adeta bir devrim yaratmayı planladığı söyleniyor. Mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle öne çıkması beklenen model, kullanıcıların en üst kalitede çarpıcı fotoğraflar çekebilmesi için 200 MP periskop telefoto lens ile karşımıza çıkacak.

Vivo markası piyasaya sürdüğü son modellerinde 200 MP 1/1.4 inç periskop kamera kullanıyor. 3,7x yakınlaştırmadan başlayan üst düzey bir görüntü kalitesi sunuluyor. Büyük sensör daha fazla ışık yakalanıyor ve doğal bir bokeh etkisi yaratılıyor. Kamera, Galaxy S24 Ultra’da ana kamera olarak gördüğümüz modülün aynısı olarak bizzat Samsung tarafından üretiliyor.

Samsung’un da bu konuda Vivo’ya benzer bir yaklaşım benimsemeye karar verebileceği söyleniyor. Digital Chat Station’ın iddiasına göre şirket, gelecek yıl çıkacak amiral gemisi telefonunda 200 MP periskop sensörü kullanmayı düşünüyor.

Sensör yine 200 MP olan ana kamerayla birlikte çalışarak gelecekteki Galaxy amiral gemilerinin yakınlaştırma kapasitesini artıracak. Sensör boyutu yaklaşık 1/1,5 inç olacak. Yani Vivo X100 Ultra ve Vivo X200 Pro’da kullanılan 1/1,4 inç sensörden biraz daha küçük olacak.

Xiaomi’nin de bir sonraki en üst modeli olan Xiaomi 15 Ultra’da 200 MP’lik bir periskop sensörü kullanmayı planladığı ifade ediliyor. Anlaşılan o ki mobil fotoğrafçılık alanında pazarda rekabet gittikçe kızışıyor. Samsung Galaxy S26 Ultra için hala daha uzun bir zaman varken, o döneme dek pazarda ne gibi gelişmeler yaşanacağı şimdilik merak konusu.