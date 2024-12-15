Performans canavarı Vivo X200 serisi Türkiye pazarına geliyor

Vivo'nun performans canavarı telefon serisi X200 modelleri için Türkiye'de geri sayım başladı.

Vivo X200 ve X200 Pro yakında ülkemizde raflarda boy göstermeye başlayacak.

Şirket, performans canavarı modellerinin hangi ülkelerde satışa çıkacağını doğruladı.

Vivo yakın zaman önce Hindistan’da yeni X200 ve X200 Pro akıllı telefon modellerini piyasaya duyurdu. Ortaya çıkan son raporlar, şirketin amiral gemisi telefonlarını çok yakında diğer ülkelerde de raflara getirmeyi planladığına işaret ediyor. Vivo S200 serisinin geleceği ülkelerden birinin de Türkiye olacağı vurgulanıyor.

Çinli telefon üreticisi ileri teknoloji, çekici tasarım ve son nesil kameraların başarılı birleşimiyle pazarda önemli bir pay almayı hedefliyor. Üst düzey özelliklere ev sahipliği yapan Vivo X200 modelleri performans canavarı donanımı ve birinci sınıf tasarımıyla ilgi odağı haline gelmeyi bekliyor. İşte cihazın global sürüm müjdesiyle ilgili tüm merak edilen detaylar…

Vivo X200 serisi global pazar için geri sayıma geçti

Vivo’nun açıkladığı resmi detaylara göre merakla beklenen Vivo X200 modeli çok yakında Türkiye, Avusturya, Bangladeş, Çek Cumhuriyeti, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Tayland pazarlarında raflarda boy göstermeye başlayacak.

Bunun yanı sıra şirket, serinin üst düzey seçeneği ile ilgili de önemli detaylar paylaştı. Markaya göre Vivo X200 Pro cihazı ise Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İtalya, Kazakistan, Malezya, Pakistan, Filipinler, Polonya, Güney Afrika, İspanya, Tayvan, Tayland, Türkiye ve BAE pazarlarında raflarda boy gösterecek.

Vivo X200 ve X200 Pro özellikleri

Performans canavarı donanımıyla dikkat çeken Vivo X200 modeli HDR10+ desteğine ve maksimum 4.500 nit parlaklığa sahip 6,67 inç OLED ekranla karşımıza çıkıyor. Apple’ın Dynamic Island tasarımını hatırlatan, bildirimlerin ve arka plan etkinliklerinin yönetimini optimize eden bir yazılım çözümü olan Origin Island dikkat topluyor.

Cihazda yüksek performanslı MediaTek Dimensity 9400 çipi yer alıyor. Cihaz 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı ile sunuluyor. 50 MP sensörlü üçlü arka kamera setine sahip olan cihazda Sony IMX921 ana kamera, bir ultra geniş açılı lens ve bir Sony IMX882 sensörüne sahip telefoto lens bulunuyor. Kamera seti dairesel bir tasarımla öne çıkıyor.

Çok yakında Türkiye pazarına da giriş yapması beklenen Vivo X200 modeli 90W hızlı şarj desteğine sahip 5.800 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor. Serinin “Pro” modeli ise temel modele kıyasla bazı farklılıklar gösteriyor. X200 Pro’da 6.000 mAh’lik daha büyük bir pil yer alıyor. Öte yandan modelde 200 MP Zeiss APO telefoto lens karşımıza çıkıyor. Serideki iki model de üst düzey mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle fark yaratıyor.