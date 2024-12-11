Samsung Galaxy S25 Ultra kamera konusunda hayal kırıklığı yaratabilir

Galaxy S25 Ultra'nın kamera özellikleri sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.

Camera FV-5 veritabanında görüntülenen cihaz, mobil fotoğrafçıları biraz üzebilir.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yılın başlarında yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Galaxy S25 serisiyle ilgili her geçen günyeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son raporlara göre serinin en gelişmiş seçeneği olacak Galaxy S25 Ultra, kamera konusunda ne yazık ki kullanıcıları bir miktar hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor.

Camera FV-5 platformunda yakın zamanda yapılan bir listeleme, Galaxy S25 Ultra’nın önceki modelin 200 megapiksel ana sensörünü koruyacağını ortaya çıkardı. Bu da mobil fotoğrafçıları maalesef hayal kırıklığına uğratabilecek bir karar gibi görünüyor. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar…

Galaxy S25 Ultra kamera detayları ortaya çıktı

Camera FV-5 platformunda yer alan teknik detaylar, ana kameranın 16’sı 1 arada piksel gruplama teknolojisini kullanarak 12.5 MP’lik etkili bir çözünürlüğe sahip olacağını gösteriyor. 23.2 mm’ye eşdeğer bir odak uzaklığına sahip olan bu kamera, f/1.7 diyafram açıklığı ile farklı koşullarda mükemmel ışık yakalamaya olanak tanıyor.

Sabit fotoğraflar ve videolar sağlamak için modül optik (OIS) ve elektronik (EIS) stabilizasyonu entegre edecek. ISO hassasiyeti 12 ile 3200 arasında değişerek farklı aydınlatma senaryolarında çok yönlülük sunarken, deklanşör hızı 1/11.977 ile 1/6 saniye arasında ayarlanabilecek.

Gizmochina’nın haberine göre sistem hem JPEG hem de DNG (RAW) formatlarını destekleyerek daha sonra görüntüleri düzenlerken daha fazla esneklik sağlayacak. Kullanıcılar ayrıca otomatik ve manuel odaklama arasında geçiş yaparak özel ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek.

Samsung Galaxy S25 Ultra modelinin ana sensöründeki belirgin durgunluğa rağmen, yine de kamera setinin geri kalanında önemli gelişmeler karşımıza çıkacak. Cihazın, mevcut modelin 12 MP kalitesinden önemli bir sıçrama yaparak 50 MP ultra geniş açılı bir kameraya sahip olması bekleniyor. Sistem iki telefoto kamera ile tamamlanıyor. Bunlar 5x optik zoomlu 50 MP kamera ve 3x optik zoomlu 10 MP kamera olacak.

Samsung Galaxy S25 Ultra’dan neler bekleniyor?

Samsung’un sıradaki amiral gemisi modeli olacak Galaxy S25 Ultra, elbette ki yalnızca kamera yetenekleri ile öne çıkmayacak. Bunun yanı sıra cihaz yüksek performanslı diğer donanım ayrıntılarıyla da kullanıcılar için konforlu bir deneyime kapı aralayacak.

Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite çipini kalbinde taşıyacak cihaz, 16 GB’a kadar RAM kapasitesini destekleyecek. Cihaz 2025 yılının başlarında resmi olarak piyasaya duyurulacak. Merakla beklenen model, muhtemelen yılın en iddialı Android telefonları arasında boy gösterecek.