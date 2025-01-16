Samsung Galaxy S26 aynı boyutta daha büyük pil ömrü sunacak

Samsung'un önümüzdeki yılki amiral gemisi Galaxy S26 önemli bir yeniliğe imza atacak.

2026 yılında piyasaya çıkacak model, aynı boyutu koruyarak daha büyük bir pil ömrü ortaya koymayı planlıyor.

Bunun için şirket, özel ve pahalı bir teknolojiden yararlanmayı düşünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 22 Ocak tarihinde yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisi akıllı telefon modellerini piyasaya sunacak. Bununla birlikte şirket, şimdiden önümüzdeki yılın üst düzey serisine odaklanmaya başladı bile. 2026 yılında gelecek Galaxy S26 modeli ile ilgili ortaya çıkan son raporlar, cihazın pil ömrüne dair bizlere önemli ipuçları veriyor.

Sektörün güvenilir kaynaklarından biri olan The Elec’in iddialarına göre şirket, telefonlarının boyutunu büyütmeden daha fazla pil ömrü sunmayı planlıyor. Akıllı telefon pazarında dengelerin değişmesine yol açabilecek bu önemli hamle, aynı zamanda amiral gemisi Galaxy S serisinin kaderini değiştirecek gerçek bir dönüm noktası olabilir.

Galaxy S26 yenilikçi bir pil teknolojisine yönelebilir

Samsung, Galaxy S26 serisinde pil ömrünü yükseltirken boyutunu aynı tutma planını yenilikçi bir teknoloji sayesinde hayata geçirebilir. Bunun için şirket, Çin cihazlarında halihazırda görülen çözümlerden vazgeçmeye niyetli görünüyor. Silikon-karbon anot teknolojisinin geride bırakılacağı vurgulanıyor.

Galaxy S26 için istiflenmiş pillerden yararlanılacağı öne sürülüyor. Daha pahalı bir çözüm olan bu seçenek, cihazın boyutunu etkilemeden pil kapasitesinde artış sağlanmasına katkıda bulunacak. Galaxy S26 Ultra’nın selefi Galaxy S25 Ultra‘daki 5.000 mAh’lik bataryaya kıyasla 5.500 mAh’lik daha büyük bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor.

Fakat yine de bu istifleme teknolojisinin benimsenmesi oldukça pahalı olduğu belirtiliyor. Yani bu teknolojinin Galaxy A serisi gibi daha düşük fiyat aralıklarına uygulandığını görmek zor olacak gibi duruyor. En azından şimdilik bu teknoloji en üst seviyelere yönelik özel bir çözüm olmaya devam edecek.

Samsung’un S serisinde pil ömründe artış görülecek. Bu da marka adına önemli bir rekabet avantajı kazandıracak. Çinli üreticiler ağırlıklı olarak genellikle 6.000 mAh veya daha fazla olan büyük pillere odaklanıyor. Samsung’un böylelikle rakiplerle aradaki farkı daraltmaya çalışacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy S26 modelinin hızlı şarj desteği hala gizemini koruyor. Samsung nihayet şarj gücünü artırmaya karar vermiş gibi görünüyor. Ortaya çıkan raporlar, mevcut 45W’tan 65W hızlı şarja geçileceğine işaret ediyor.

Yine de şimdilik gözler yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisine odaklanmış durumda. 22 Ocak’ta tanıtılacak performans canavarı modeller, 2025 yılının en iyi telefonları arasında yarışa dahil olacak. Sonrasında Galaxy S26’ya dair daha fazla raporla karşılaşacağımız düşünülüyor.