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    Haberler Teknoloji

    Vatan Bilgisayar, Samsung Galaxy S25 serisi özelliklerini ortaya çıkardı

    Amiral gemisi Samsung Galaxy S25 serisinin teknik özellikleri Vatan Bilgisayar tarafından lansmana bir gün kala paylaşıldı.
    Samsung Galaxy S25 Ultra
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    • Vatan Bilgisayar, yılın ilk Galaxy Unpacked'ının büyük sürprizini bozdu.
    • Amiral gemisi Galaxy S25 serisinin teknik özellikleri lansmana bir gün kala ortaya çıktı.
    • Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra'nın merak edilen detayları netlik kazandı.

    Yarın piyasaya tanıtılacak amiral gemisi Samsung Galaxy S25 serisi bugün erkenden Vatan Bilgisayar sitesinde ortaya çıktı. Yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğine bir gece kala sızdırılan veriler, Galaxy S25 ailesinin teknik özellikleri hakkında bizlere merak edilen tüm ayrıntıları gösteriyor.

    Öncelikle yarın resmiyet kazanacak Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesinin başlangıçta yalnızca üç modelden oluşacağını belirtelim. İlk etapta Galaxy S25, Galaxy S25+ ve serinin en gelişmiş modeli olan Galaxy S25 Ultra ile tanışacağız. Ultra ince tasarımlı Galaxy S25 Slim ilerleyen aylarda piyasaya çıkacak. Peki ya yarınki modellerden neler beklememiz gerekiyor? İşte sürpriz bir şekilde lansmana artık saatler kala ortaya çıkan o detaylar…

    Samsung Galaxy S25 serisi neler sunacak?

    Samsung’un yeni üst düzey telefonları gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olacak. Derin Google Gemini entegrasyonuyla donatılacak cihazlar, kullanıcılara işlevsel pratik yenilikler getirecek. Örneğin Now Brief adlı yepyeni özellik, günlük kişiselleştirilmiş özetler almanıza ve öne çıkan konulara hızla göz atmanıza yardımcı olacak.

    Geçen yıl Google tarafından tanıtılan Circle to Search özelliği şimdi daha gelişmiş bir yapıya bürünecek. Yalnızca minik bir parmak hareketiyle aradığınız video, fotoğraf ya da metni daire içine alarak, dokunarak ya da vurgulayarak anında sonuçlara ulaşabileceksiniz. Ayrıca videolarda sesinizi iyileştirecek ve arka plan gürültüsünü önleyecek yeni bir çözüm sunulacak.

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    Samsung Galaxy S25 serisi teknik özellikleri

    Vatan Bilgisayar, Samsung Galaxy S25 serisi telefon modellerini lansmandan önce gözler önüne serdi. Merakla beklenen amiral gemisi cihazların teknik özellikleri açıklandı:

    Samsung Galaxy S25 serisi teknik özellikleri
    Vatan Bilgisayar’da ortaya çıkan Samsung Galaxy S25 serisi teknik özellikleri tablosu

    Galaxy S25 özellikleri

    • Ekran: 6.2″
    • Boyutlar: 146.9 x 70.5 x 7.2 mm
    • Arka kamera: 12 MP (Ultra Geniş), 50 MP (Geniş), 10 MP (Telefoto)
    • Selfie kamerası: 12 MP
    • Batarya kapasitesi: 4.000 mAh pil

    Galaxy S25+ özellikleri

    • Ekran: 6.7″ ProScaler
    • Boyutlar: 15.4 x 75.8 x 7.3 mm
    • Arka kamera: 12 MP (Ultra Geniş), 50 MP (Geniş), 10 MP (Telefoto)
    • Selfie kamerası: 12 MP
    • Batarya kapasitesi: 4.900 mAh pil

    Galaxy S25 Ultra özellikleri

    • Ekran: 6.9″ ProScaler
    • Boyutlar: 162.8 x 77.6 x 8.2 mm
    • Arka kamera: 50 MP (Ultra Geniş), 200 MP (Geniş), 50 MP / 10 MP (Telefoto)
    • Selfie kamerası: 12 MP
    • Batarya kapasitesi: 5.000 mAh pil
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    Son olarak 22 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21:00’de tanıtılacak Samsung Galaxy S25 serisinin satış fiyatlarının da sızdırıldığını hatırlatmakta fayda var.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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