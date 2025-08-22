Apple Watch beyin tümörünü tespit etmeye yardımcı oldu

57 yaşındaki Sam Adams, Apple Watch’un sürekli düşük kalp hızı uyarısı vermesinin ardından hastaneye gitti.

Doktorların incelemelesi sonucunda kadında kalp rahatsızlığının dışında ayrıca beyin tümörü olduğu da fark edildi.

Tümör Apple Watch sayesinde erken evrede tespit edilerek kontrol altına alındı.

Apple Watch’undan gelen sürekli uyarılar, İngiliz kadın Sam Adams’ın beyin tümörü olduğunu keşfetmesine yol açtı. Gelen açıklamaya göre sürekli gelen bildirimler kalp atışlarında düzensizliklere işaret ediyordu. Bu ve diğer belirtileri kontrol etmek için yapılan bir kontrolden sonra kullanıcı kritik olmasa da sık sık kontrol gerektiren sorunu keşfetti.

Apple Watch bir kez daha hayat kurtardı

Kosta Rika seyahatinden döndükten sonra Adams, Apple Watch’undan düşük kalp atış hızıyla ilgili sık sık uyarılar almaya başladı. O zamanlar yorgunluk ve sık sık baş ağrılarıyla birlikte bu semptomun, babasını ve evcil köpeğini kaybetmenin ve boşanmanın ardından yaşadığı stresle ilgili olduğuna inanıyordu.

Sam ayrıca seyahati nedeniyle yaşadığı, ülkeler arasındaki saat farklarından kaynaklanan uyku ve vücut biyolojik saatinin bozulması olan jet lag’i de suçladı. Fakat belirtiler ve saatinden gelen bildirimler iki hafta sonra bile devam etti.

Adams daha sonra bir doktora görünmeye karar verdi. Bir dizi test yaptırdı. Basit ve tedavi edilebilir bir kalp rahatsızlığı tespit edildi. Baş ağrılarını inceleyen İngiliz kadın, muayene sırasında daha ciddi bir sorun daha keşfetti. Kadının beyin tümörü olduğu anlaşıldı.

Tıbbi testler, tümörün iyi huylu olduğunu ve başlangıçta daha ileri bir tedavi gerektirmediğini gösteriyor. Fakat ilerlemesini izlemek için bazı ilaçlar ve sık kontroller gerekiyor. Sam artık daha iyi bir hayat yaşadığını ve başkalarının stresle başa çıkmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

Adams, The Sun’a verdiği demeçte şunları söyledi:

“Kosta Rika’ya yaptığım bu gezi bana ihtiyacım olan alanı ve cesareti verdi; hayatın ne anlama geldiğini hatırlattı. Ve Apple Watch’um için gerçekten minnettarım; beni uyarmasaydı neler olurdu bilmiyorum. Hala tümörle yaşıyorum ama iyiyim, onu yönetiyorum ve teknolojinin bana ihtiyacım olduğunu bilmediğim erken uyarıyı verdiği için minnettarım.”

Apple her geçen gün akıllı saat serisini geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda şirket, kamera ve yapay zeka entegrasyonuna sahip bir Apple Watch modeli ile gündeme gelmişti. Söz konusu modelin 2027 yılında piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.