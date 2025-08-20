400 milyon TL’lik özel iPhone 16/17 Pro koleksiyonu “Desperados” tanıtıldı

Caviar, silah ve altın detaylarıyla öne çıkan yeni Desperados koleksiyonunu tanıttı.

iPhone 16 Pro ve henüz duyurulmayan iPhone 17 Pro'nun özel sürümleri göz alıcı tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Koleksiyonda birbirinden farklı üç model yer alıyor.

Teknoloji devi Apple yeni iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesini henüz resmi olarak tanıtmadı. Fakat lüks aksesuar üreticisi Caviar, silah temalı bir tasarıma sahip iPhone 16/17 Pro sürümlerini piyasaya duyurdu. Koleksiyon hem mevcut iPhone 16 Pro serisi hem de yakında piyasaya sürülecek iPhone 17 Pro serisini içeriyor.

Caviar, Apple cihazlarını mücevherli çerçevelerle ya da akıllı telefon üreticisinin halihazırda kullandığından çok daha kaliteli yüzeylerle yeniden bir araya getirmesiyle dünya çapında tanınıyor. Fakat marka şimdi bir adım daha ileri giderek henüz tanıtılmayan amiral gemisi iPhone 17 Pro’nun ultra lüks sürümlerini erkenden karşımıza çıkardı.

Marka, mekanik unsurlar ve rafine malzemeler içeren, silahlardan ilham alan üç iPhone modelini içeren “Desperados” adlı yeni özel koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyonda yer alan modeller arasında “Rus Ruleti”, “Zor Ölüm” ve “Avcı” yer alıyor. Bunlardan ikisi ünlü sinema filmlerinden ilham alıyor.

Rus Ruleti

En pahalı versiyonundan başlarsak, “Rus Ruleti” konsepti ile karşılaşıyoruz. Cihazın arka yüzünde, Caviar’ın “hayati tehlikeyi sıfıra indirdiğini” vurguladığı tek bir altın kartuşla dolu işlevsel bir mekanik silindir yer alıyor. Kaplamanın geri kalanında ise birinci sınıf ateşli silahlarda bulunan detaylardan esinlenen altın ve gümüş işlemeler bulunuyor.

Caviar’a göre cihazların üretimi dünya çapında 19 adetle sınırlı olacak. 128 GB depolama alanına sahip iPhone 16 Pro serisi 9.990 dolara, iPhone 17 Pro ise 10.985 dolara satışa sunulacak.

Die Hard

Tanıtılan ikinci model, Bruce Willis’in ikonik John McClane rolünde oynadığı ünlü “Zor Ölüm” filmine doğrudan bir gönderme olan “Die Hard” seçeneği oluyor.

Bu özel sürümde, McClane’in ilk filmde kullandığı Beretta 92 tabancasının alçak kabartma bir çizimi yer alıyor. Modelin tasarımında ceviz ağacından bir kabza bölümü ve uzman gravürleriyle uçak sınıfı titanyum bir yapı bulunuyor.

Gizmochina’nın haberine göre Caviar, ‘Die Hard’ın dünya genelinde 20 adet satılacağını belirtirken, Beretta 92’nin şarjör kapasitesine de doğrudan atıfta bulunuyor.

iPhone 16 Pro serisi için cihazların fiyatı 8.840 dolar olarak duyuruldu. iPhone 17 Pro serisi için ise fiyat 9.845 dolara ulaşıyor. Tüm cihazlar yalnızca 128 GB dahili depolama alanıyla geliyor.

The Predator

Koleksiyonu tamamlayan bir diğer unsur ise ikonik bir film olan Predator’a yapılan gönderme oluyor. “The Predator” lakaplı bu modelin kaplamasında, Arnold Schwarzenegger’in başrolünü oynadığı 1987 yapımı filmden hayatta kalma bıçağının titanyum bir rölyefi yer alıyor. Model, siyah PVD kaplamalı titanyumdan üretilmiş ve botanik temalı gravürler içeriyor.

Tıpkı “Rus Ruleti” seçeneği gibi, Caviar’ın yeni serisinin üçüncü seçeneği de dünya çapında yalnızca 19 adet satılacak. iPhone 16 Pro’nun fiyatı 8.410 dolar, iPhone 17 Pro’nun fiyatı ise 9.410 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Diğer versiyonlarda olduğu gibi, tüm cihazlar 128 GB dahili depolama alanıyla geliyor.

Caviar, henüz piyasaya sürülmemiş cihaz serisi için yeni ‘Desperados’ koleksiyonu siparişlerini almaya başladı. Bu cihazların, Apple’ın gelecek Eylül ayında yapacağı lansmandan sonra hazır olması bekleniyor. Henüz lansman tarihi resmen açıklanmasa da 9 Eylül’de beklenen duyurunun gerçekleşeceği öne sürülüyor.