Apple’ın iOS 18.2 güncellemesi çıktı! İşte iPhone’lara gelen yeni yapay zeka özellikleri

Apple bugün iPhone'lara yeni yapay zeka özellikleri getiren iOS 18.2 güncellemesini kararlı sürümüyle resmen yayınladı.

iPadOS 18.2, macOS 15.2 Sequoia, watchOS 11.2, tvOS 18.2 ve visionOS 2.2 güncellemeleri de nihayet kullanıcılarla buluştu.

Apple Intelligence yapay zeka özellikleri nihayet tümüyle Apple ekosistemine dahil edildi.

Teknoloji devi Apple, yeni nesil işletim sistemi güncellemeleri ile karşımıza çıktı. iPhone cihazları için başta yapay zeka odaklı olmak üzere birçok yeni özellik sunan iOS 18.2 güncellemesi resmen yayınlandı.

Şirket bunun yanı sıra iPadOS 18.2, macOS 15.2 Sequoia, watchOS 11.2, tvOS 18.2 ve visionOS 2.2’nin kararlı sürümleri uyumlu cihazlar için kullanıma sunuldu. iPhone, iPad ve Mac’te uzun bir süredir merakla beklenen Apple Intelligence yapay zeka özellikleri nihayet kullanıcılarla resmi olarak buluştu.

iOS 18.2 güncellemesi ile gelen yeni özellikler

Apple’ın sunduğu başlıca yeni özellikler arasında yapay zeka araçlarının kullanıma sunulması dikkat çekiyor. Öte yandan mevcut uygulamaların optimize edilmesi ve güvenilirlik ile hata düzeltmeye daha fazla odaklanılması da gözlerden kaçmıyor.

iOS 18.2 ve iPadOS 18.2 güncellemeleri, ayrıntılı açıklamalara dayalı görüntüler oluşturmak için yapay zeka kullanan Image Playground uygulaması ve metinsel girişle oluşturulan özel avatarlar olan Genmoji özellikleri ile karşımıza çıktı.

Mac cihazları için yayınlanan macOS 15.2 Sequoia güncellemesi ise gelişmiş yazma araçları sunuyor. Siri’deki ChatGPT entegrasyonunu geliştirerek asistanı daha da çok yönlü hale getiriyor. Apple Watch kullanıcıları watchOS 11.2 ile performans iyileştirmelerinden faydalanabilirken, Apple TV ve HomePod sahipleri tvOS 18.2 ve audioOS 18.2’nin yeni sürümlerinde avantajlar elde ediyor.

Apple yeni güncellemelerde ayrıca kullanıcılar tarafından şikayet edilen bazı sorunları da ele alıyor. Mail ve Safari gibi uygulamaları optimize ediliyor ve Fotoğraflar uygulamasında da iyileştirmeler sunarak deneyimi artırıyor.

Apple Intelligence’ın yapay zeka özelliklerinin genişletilmesi şu anda İngilizce konuşanlarla sınırlı olsa da, 2025 yılına kadar başka dillerde de desteklenmesi bekleniyor. Türkçe dil desteğinin ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik merak konusu.

Apple’ın yeni güncellemeleri nasıl indirilir?

Apple’ın yeni güncellemelerini yüklemek oldukça basit. Bunun için yalnızca birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli olacak.

iOS, iPadOS ve visionOS kullanıcıları Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını takip ederek güncellemeye ulaşabilir. macOS için ise Sistem Tercihleri üzerinden güncellemelere ulaşmanız mümkün.