One UI 7 güncellemesi Galaxy S25 serisiyle geldi: İşte yenilikler

Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 arayüzü nihayet karşımıza çıktı.

Merakla beklenen yeni kullanıcı arayüzü, Samsung Galaxy S25 serisiyle birlikte hayatımıza girdi.

Yeni güncelleme birçok işlevsel yapay zeka odaklı yeniliğe ev sahipliği yapıyor.

Samsung bugün yeni One UI 7 kullanıcı arayüzünü resmi olarak duyurdu. Aylardır kullanıcılar tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni güncelleme birçok işlevsel özelliğe ev sahipliği yapıyor. Şirket, Galaxy AI ile birleştirildiğinde kullanıcı deneyimini çok daha iyileştirdiğini, daha basit ve güçlü bir mobil deneyimden yararlanılabileceğini bildirdi.

Yapay zeka odaklı pek çok iyileştirmeyi de beraberinde getiren yeni One UI güncellemesi ilk kez Samsung Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesi ile birlikte hayatımıza giriyor. Şu anda yerleşik olarak bu yazılımla gelen ilk cihazlar yeni amiral gemisi modelleri olurken, ilerleyen zamanlarda çok sayıda modelin bu güncellemeye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

One UI 7 ile gelen yeni özellikler

Samsung Galaxy S25 serisinin en ilgi çekici özelliklerinden biri, yeni Galaxy AI özellikleri ile One UI 7 arayüzünün birleşimi oluyor. Her şeyin kullanıcılar için son derece kişiselleştirilmiş bir şekilde çalışması için tamamen yeniden tasarlandığı görülüyor.

Metin istemlerini veya sesli komutları kullanarak oyunları, restoranları ve adım adım kılavuzları bulmak daha kolaydır. One UI 7 ile birlikte hayatımıza giren bazı özellikler şu şekilde sıralanıyor:

YouTube + Samsung Notes: Bir videoda ne olduğunu sorduğunuzda, yapay zeka içeriği özetler ve bilgileri Samsung Notes’a yerleştirebilirsiniz.

Bir videoda ne olduğunu sorduğunuzda, yapay zeka içeriği özetler ve bilgileri Samsung Notes’a yerleştirebilirsiniz. Arama + WhatsApp: Örnek vermek gerekirse şehirdeki en iyi balık lokantalarını sorup, sonucu doğrudan bir kişinin WhatsApp’ına gönderebilirsiniz.

Örnek vermek gerekirse şehirdeki en iyi balık lokantalarını sorup, sonucu doğrudan bir kişinin WhatsApp’ına gönderebilirsiniz. Sesli Gemini + Samsung Notes: Belirli bir yemek tarifi bulup, yapay zekadan bunu doğrudan Samsung Notes’a yapıştırmasını isteyebilirsiniz.

Belirli bir yemek tarifi bulup, yapay zekadan bunu doğrudan Samsung Notes’a yapıştırmasını isteyebilirsiniz. Denklem sistemi: Yapay zekaya bir denklem gönderip ondan çözmesini isteyebilirsiniz. Sonuca ek olarak yapay zeka size denklemi nasıl çözeceğinizi adım adım öğretecektir.

Yapay zekaya bir denklem gönderip ondan çözmesini isteyebilirsiniz. Sonuca ek olarak yapay zeka size denklemi nasıl çözeceğinizi adım adım öğretecektir. Now Brief: Dönemin (sabah, öğleden sonra veya akşam) bir özeti gibi çalışır. Sabahları hava durumu ve günlüğünüz hakkında bilgi sağlayabilir, ayrıca giyilebilir cihazlarınızdan, Spotify çalma listelerinizden ve enerji puanınızdan gelen verileri görüntüleyebilir. Öğleden sonra ise sabah aktivitelerinizin ve öğleden sonraki programınızın bir özetini gösterecektir.

Dönemin (sabah, öğleden sonra veya akşam) bir özeti gibi çalışır. Sabahları hava durumu ve günlüğünüz hakkında bilgi sağlayabilir, ayrıca giyilebilir cihazlarınızdan, Spotify çalma listelerinizden ve enerji puanınızdan gelen verileri görüntüleyebilir. Öğleden sonra ise sabah aktivitelerinizin ve öğleden sonraki programınızın bir özetini gösterecektir. Now Bar: Bu akıllı bir kilit ekranıdır. Buraya Now Brief’i ve oyun sonuçları, müzik ve daha fazlası gibi diğer ilgili verileri ekleyebilirsiniz.

Kişisel Veri Motoru: PDE, daha iyi içgörüler ve kişiselleştirilmiş hizmetler için gizlilikte bir atılımdır. Bulut ve cihaz üzerinde koruma ve kuantum sonrası şifreleme ile güvenli veri depolamayı içerir.

İlgi çekici yenilikler ile karşımıza çıkan One UI 7 güncellemesi ilk olarak Samsung Galaxy S25 serisi modellerinde yer alacak. Güncelleme daha sonra markanın diğer modellerine de genişletilecek. İddialara göre bu yıl güncellemeye ulaşması beklenen modeller şunlar olacak:

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip3

Galaxy S24 serisi

Galaxy S23 serisi

Galaxy S22 serisi

Galaxy S21 serisi

Galaxy A73

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy A14

Galaxy Tab S10 serisi

Galaxy Tab S9 serisi

Galaxy Tab S9 FE serisi

Galaxy Tab S8 serisi

Galaxy Tab S6 Lite 2024 & 2022

Galaxy Tab A9 serisi

Galaxy Tab Active5

Galaxy Tab Active4 Pro

Samsung dün gece yeni üst düzey telefonları Galaxy S25 ve S25+ modellerini karşımıza çıkardı. Bununla birlikte serinin en gelişmiş seçeneği olan Galaxy S25 Ultra duyuruldu. Üç cihaz da tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de satışa çıktı. Galaxy S25 serisi Türkiye fiyat listesine göz atabilirsiniz. Bunların yanı sıra şirketin ayrıca ultra ince Galaxy S25 Edge modelini de ilk kez gösterdiğini hatırlatalım.