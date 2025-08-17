Samsung Galaxy S26 Pro pil ve ekran boyutunda iyileştirmeler sunacak

Galaxy S26 Pro'nun 2026 yılı başında, serinin temel üyesi olan Galaxy S26'nın yerini alacağı söyleniyor.

Merakla beklenen cihaz, pil kapasitesi ve ekran boyutunda iyileştirmeler sunmaya hazırlanıyor.

Kompakt bir ekrana sahip olacak telefon, selefinden 300 mAh daha büyük batarya taşıyacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung önümüzdeki yılın başlarında yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy S26 serisi bu yıl temel modelin yanı sıra S26 Pro, S26 Edge ve S26 Ultra modellerine ev sahipliği yapacak. Seriye yeni dahil olması beklenen “Pro” seçeneğine dair ilk ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung Galaxy S26 Pro modeli ekran ve pil kapasitesi boyutlarında iyileştirmeler sunacak. Kompakt bir ekranla karşımıza çıkması beklenen model, aynı zamanda temel modele kıyasla yaklaşık 300 mAh’lik bir yükseltmesiyle raflarda boy gösterecek.

Samsung Galaxy S26 Pro özellikleri ortaya çıktı

Yakında çıkacak olan S26 Pro’nun 6,27 inç ekrana ve 4.300 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Serinin temel üyesi olan Galaxy S25 ile karşılaştırıldığında, ekranın 0,7 inç büyümesi gibi küçük iyileştirmeler olacağı söylentileri mevcut. Batarya kapasitesinin de Galaxy S25’in 4.000 mAh’lik bataryasına kıyasla biraz daha gelişmiş olması bekleniyor.

9to5Google’a göre tarafından aktarılan bilgilere göre bazı kullanıcılar Samsung’un silikon-karbon pillere olan ilgisizliğinden dolayı hayal kırıklığına uğrayabilir. Fark etmiş olabileceğiniz gibi “Pro” ismi temel modelin yerini alacak gibi görünüyor. Bu da önümüzdeki haftalarda netleştirmemiz gereken bir diğer konu olarak karşımıza çıkıyor.

Görünüşe göre yeni akıllı telefon modeli telefoto lens, 50 MP ana sensör ve 12 MP ultra geniş açılı sensörden oluşan üçlü arka kamera kurulumunu koruyacak. Ayrıca 2 nm Exynos 2600 işlemci veya 3 nm Snapdragon 8 Elite Gen 2 işlemciyle de karşılaşabiliriz. İşlemci detayının tam olarak kesinleşmesi muhtemelen birkaç ay daha sürebilir.

Galaxy S26 Pro modelinin ayrıca 12 GB RAM’e, 256 veya 512 GB dahili depolama alanı seçeneklerine sahip olacağı aktarılıyor. Yeni özellikler arasında ayrıca bu sefer akıllı telefonların kasalarında değil, içlerinde mıknatıslar bulunan Qi2 kablosuz şarj özelliği de yer alıyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlar, serinin en güçlü üyesi olarak raflarda yer alacak Samsung Galaxy S26 Ultra’nın işlemci ve RAM gücüyle olağanüstü bir performans sunmaya hazırlandığına işaret ediyor. Ayrıca Ultra ince tasarımlı Galaxy S26 Edge’nin özellikleri de Geekbench’te görüldü.