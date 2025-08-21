Apple, iPhone 18 serisinde Kamera Denetimi düğmesini kaldıracak

Apple'ın ilk kez iPhone 16 serisinde karşımıza çıkardığı Kamera Denetimi düğmesi tarihe karışacak.

Şirket, 2026 yılının sonbahar döneminde piyasaya duyurulacak iPhone 18 serisinde bu düğmeye yer vermeyecek.

Bunun sebebi ise kullanıcıların söz konusu özelliğe yeteri kadar ilgi göstermemesi olarak vurgulanıyor.

Önümüzdeki yıl duyurulması beklenen iPhone 18 serisi iPhone 16 ile birlikte hayatımıza giren Kamera denetimi düğmesini rafa kaldıracak. Ortaya çıkan dedikodular, kullanıcıların bu düğmeye yeteri kadar ilgi göstermediğine işaret ediyor.

Cihazın kenarında yer alan bu fiziksel buton, Apple’ın sunumunda ve hatta reklam kampanyalarında çokça kez öne çıkarılmıştı. Ortaya çıkan son söylentiler, kullanım ömrünün yalnızca iki nesil sürebileceğini öne sürüyor.

Kullanıcıların ilgisini çekmeyen Kamera Denetimi tuşu tarihe karışacak

Çin forumlarında dolaşan haberlere göre Apple, Kamera Denetimi tuşunun düşük kullanımından hiç memnun değil. Fotoğraf çekerken hızlı yakınlaştırma ve odaklama ayarlarına olanak tanıyan bu özelliğin çoğu kullanıcıyı ikna etmediği bildiriliyor.

MacRumors’un haberine göre bunun sonucunda tedarikçilere şirketin artık iPhone 18 için parça sipariş etmeyeceği bilgisi verildiği belirtiliyor. Söz konusu değişiklik onaylanırsa, markanın akıllı telefon serisindeki en kısa donanım uygulamalarından biri olacak.

Mobil fotoğrafçılara odaklanan bu buton ilk kez iPhone 16 ile birlikte 2023’te duyuruldu. 9 Eylül’de duyurulacağı iddia edilen ve daha yüksek fiyatlarla satışa sunulabilecek iPhone 17 serisinde de yer alması bekleniyor. Fakat 2026’da piyasaya sürülmesi planlanan yeni nesilde artık yer almayacağı bildiriliyor.

Apple tarafından büyük bir heyecanla tanıtılan Kamera Denetimi tuşu aslında en başından beri tartışma yarattı. Bazı tüketiciler, profesyonel kameralara benzer dokunsal hissiyatı ve pratikliği sebebiyle bu düğmeyi beğendi. Fakat diğerleri, benzer ayarların her zaman doğrudan ekranda mevcut olması nedeniyle bu özelliği gereksiz buldu.

Kalabalık bir kullanıcı topluluğunun tepkisi, iPhone 15 Pro’daki sessize alma düğmesinin yerine Eylem Düğmesi getirilmesiyle ilgili tartışmayı hatırlatıyor. Tıpkı o zamanki gibi Apple da heyecan ve ilgisizlik arasında bölünmüş bir kitleyle karşı karşıya kaldı.

Fakat yine de söz konusu iddiaların şimdilik yalnızca bir dedikodudan ibaret olduğunu da belirtmekte fayda var. Apple henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı. Muhtemelen bunu iPhone 18 serisinin tanıtılacağı 2026 sonbaharına kadar da kesin olarak öğrenmemiz mümkün olmayacak.

Yine de Kamera Denetimi düğmesinin iPhone 18 serisinde kaldırılma olasılığı, markanın standart hale gelebilecek veya gelmeyecek özellikler üzerinde denemeler yapmaya devam ettiği fikrini güçlendiriyor. Eğer söylenti doğruysa, iPhone 16’da tanıtılan buton serinin tarihinde yalnızca kısa bir bölümün parçası olacak.