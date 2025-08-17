Xiaomi 16 serisi kamera konusunda devrimsel bir sıçrama yaşayabilir

Xiaomi 16 serisi, Xiaomi 13'ten bu yana değişmeyen 32 MP'lik selfie kamerasının yerine 50 MP ön kamera yerleştirecek.

Şirket ayrıca ön kameraya 4K 60 FPS video kayıt desteği ekleyecek.

Arka kamerada da önemli iyileştirmeler sunacak cihaz, üst düzey bir performans için Snapdragon 8 Elite Gen 2 çipinden güç alacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Xiaomi 16 ve 16 Pro için artık geri sayım başlamış görünüyor. Cihazlarla alakalı ortaya çıkan raporlar, her iki modelin de mobil fotoğrafçılık yetenekleri konusunda iddialı birer yapıya sahip olacağına işaret ediyor.

Eylül 2025’in son haftasında planlanan lansmana az bir süre kala seriyle ilgili dikkat çeken yeni detaylar gün yüzüne çıktı. İlk sızıntılar markanın son yıllarda gördüğümüz en büyük ve en önemli kamera yükseltmelerinden bazılarını planladığını bizlere gösteriyor.

Birkaç nesildir yetenekli ön kamera donanımına sahip olmasına rağmen büyük geliştirmeler yapmayan Xiaomi, yalnızca selfie’lerde değil, ana sensörde de bir adım öne çıkmaya hazır görünüyor. Şirket yeni modellerini mobil fotoğrafçılığın ön saflarına yerleştirmeyi vaat ediyor.

Ön kamerada büyük bir sıçrama bizleri bekliyor

Performans canavarı yeni akıllı telefon serisi, her iki modelde de Xiaomi 13 ailesinden bu yana kullanılan 32 MP’lik selfie kamerasına nihayet veda edecek. Daha iyi ön kamerayla birlikte selfie’leriniz ve görüntülü sohbetleriniz artık çok daha kaliteli hale gelecek.

Yenilenen ön kamera 50 MP sensöre sahip olacak. Bu büyük sıçrama ile birlikte çok daha fazla ayrıntı yakalanabileceği vurgulanıyor. Daha geniş bir görüş alanına sahip olacak sensör, otomatik odaklama desteğiyle güçlendirilecek. Ayrıca 4K 60 FPS video kayıt imkanı sağlanacak.

Arka kamera iyileştirmeleri de unutulmayacak

Elbette arka tarafta da birtakım iyileştirmeler sunulacağı aktarılıyor. Serinin iki akıllı telefonu da 1/1,3 inç boyutunda 50 MP ana sensörü paylaşacak. Fakat “Pro” modeli geliştirilmiş dinamik aralık ve daha iyi derinlik algılama için bir ToF sensörü gibi bazı avantajlara sahip olacak.

Böylelikle daha doğal ve doğru arka plan bulanıklığına sahip portreler elde edilmesini sağlayacak. Leica’nın görüntü optimizasyonu da iyileştirilerek daha gerçekçi renkler ve birinci sınıf görüntü işleme vaat ediyor.

Xiaomi 16 ailesi performanstan taviz vermeyecek

Kameraların yanı sıra “Pro Max” modelini de içerebilecek olan Xiaomi 16 serisi, muhtemelen performans konusunda hayal kırıklığına uğratmayacak. Tüm serinin Qualcomm’un geliştirdiği güçlü Snapdragon 8 Elite Gen 2 işlemcisiyle donatılması bekleniyor. Bu da her türlü görev veya oyun için yeterli güce sahip olmanızı sağlayacak.

Öte yandan pil ömrü de Xiaomi 16 serisi için bir öncelik gibi görünüyor. Nisan ayındaki bir sızıntı, temel model olan Xiaomi 16’nın devasa bir 7.000 mAh pille geleceğini sızdırmıştı. Resmi olarak doğrulanması halinde bu rakam, cihazı bu konuda piyasadaki en iyiler arasına sokacak.