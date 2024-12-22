Samsung Galaxy S25 serisi önemli iyileştirmelerle geliyor

Merakla beklenen Galaxy S25 serisi için geri sayım başlarken, cihazlarla alakalı yeni ipuçları da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Amiral gemisi telefon ailesinin performans konusunda sınırları zorlayacağı ortaya çıktı.

Galaxy S25 serisi, gelişmiş yapay zeka özellikleri için minimum 12 GB RAM kapasitesiyle piyasaya sunulacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Ocak ayının başlarında yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini piyasaya sürecek. Performans canavarı donanıma sahip olacak seri, 2024 yılının en iyi telefonları arasında iPhone 17 ile doğrudan rekabet etmeye aday görünüyor. Ortaya çıkan son gelişmeler, serinin selefine göre birçok önemli iyileştirme alacağına işaret ediyor.

Söylentilere göre Samsung, Galaxy S25 serisindeki tüm modellerde standart olarak 12 GB RAM kapasitesi sunmayı planlıyor. Bu önemli değişiklik, yalnızca Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modellerinin bu konfigürasyona sahip olduğu, temel modelin ise 8 GB RAM ile sınırlı olduğu Galaxy S24 serisine kıyasla ciddi bir ilerlemeyi temsil edecek. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Galaxy S25 serisi AI yetenekleri için minimum 12 GB RAM sunacak

Çok yakında piyasaya çıkması beklenen yeni üst düzey Galaxy S25 serisindeki RAM kapasitesi artışının sebebi, daha üretken yapay zeka kaynaklarının doğrudan cihazlara uygulanmasıyla bağlantılı olacak gibi görünüyor. Bu önemli gelişme, akıllı telefon pazarındaki AI işlevlerini yerel olarak desteklemek için daha fazla bellek kapasitesi talep eden trendi takip ediyor.

Bu yılın başlarında Samsung, bulut tabanlı üretken yapay zeka yeteneklerinden oluşan bir paket sunan Galaxy AI yapay zeka paketini kullanıcılara sunmaya başladı. İlk olarak Galaxy S24 serisi modelleriyle sınırlı olan bu hizmet, sonrasında diğer üst ve orta düzey telefonlara da genişletildi.

Şimdi standart konfigürasyon olarak 12 GB RAM kapasitesinin dahil edilmesiyle birlikte şirket, gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanıcılarla buluşturacak. İşlevsel AI yetenekleriyle öne çıkması beklenen yeni amiral gemisi telefonlar, şimdiden tüketiciler tarafından büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor.

16 GB’a kadar RAM kapasitesi seçenekleri olacak

Kullanıcılara yüksek performans ve daha akıcı bir mobil deneyim sunmayı amaçlayan Samsung, serinin standart modelini 12 GB RAM ile başlatarak yeni bir döneme adım atacak. Serinin en gelişmiş modeli olan Galaxy S25 Ultra’nın ise 16 GB’a kadar RAM kapasitesini destekleyeceği öne sürülüyor.

Samsung Galaxy S25 serisi performans anlamında rakipleriyle sıkı bir rekabete hazırlanıyor. Fakat RAM kapasitesi konusunda şu anda piyasadaki birçok markanın daha “çılgın” adımlar attığını ve rekabeti bir üst noktaya taşıdığını da hatırlatalım.

Bilindiği gibi şu anda pazarda yer alan bazı premium akıllı telefon modelleri 24 GB’a kadar RAM desteği sunuyor. Şu anda 24 GB RAM’e sahip olan telefonlar arasında Nubia Z70 Ultra, OnePlus 13, OnePlus Ace 3 Pro, Nubia RedMagic 10 Pro, Redmi K70 Ultra, ASUS ROG Phone 8 Pro ve Realme GT5 gibi popüler bazı seçenekler yer alıyor.

Son olarak yakın zaman önce Galaxy S25 serisinin çıkış tarihinin sızdırıldığını, merakla beklenen cihazların 7 Ocak 2025’te tanıtılacağının iddia edildiğini hatırlatalım. Ayrıca beklenen Galaxy S25 modellerinin Bixby AI yapay zeka desteğine sahip olacağını ve cihazların iPhone 17 serisiyle sıkı bir rekabete gireceğini de ekleyelim.